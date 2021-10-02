Кровавый кошмар из лихих девяностых. Как уличный хулиган чуть не убил суперзвезду российского спорта

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов пошел провожать девушку до метро, а попал в больницу с ножевой раной в боку.

Россиянин Александр Попов — легенда мирового плавания. Четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы, многократный рекордсмен — вот неполный, но впечатляющий список его достижений. Но в 25 лет его жизнь чуть не оборвала банальная бытовая драка возле палатки с арбузами. Это один из самых громких криминальных инцидентов с российскими спортсменами, приключившийся в лихих девяностых.

Что случилось

Все произошло 24 августа 1996 года. К тому времени завершилась Олимпиада в Атланте, на которой Попов завоевал два золота и две бронзы. С 1993 года Попов жил и тренировался в Австралии, куда после Олимпиады в Барселоне уехал работать его тренер Геннадий Турецкий. Но в тот день олимпийский чемпион был в Москве и провожал знакомых девушек до метро со своим другом Леонидом Потыкой.

Одной из девушек была Дарья Шмелева, входившая в олимпийскую сборную России по плаванию, которая позднее стала женой Попова. Как рассказала потом девушка, один из кавказцев возле торговых палаток позволил себе нелицеприятную реплику в их адрес. Попов и его друг потребовали извинений, завязалась перепалка, а затем и драка. Леониду порезали руку, разбили голову и лицо. Попов же получил удар ножом в левый бок. Сразу он не обратил внимания на это, но затем хлынула кровь. Кроме того, звездного спортсмена ударили камнем по затылку.

Слова пострадавшего

В 1996 году «СЭ» писал о случившемся и поговорил с Поповым прямо в больнице. «Я совершенно не почувствовал, что удар был нанесен ножом, — сказал знаменитый пловец в интервью нашему изданию. — Уже в машине обратил внимание на то, что бок стал очень горячим. Беспокоился больше за Леню: у него были разбиты голова, лицо, порезана рука. А когда я сам оказался в больнице, то отключился. И пришел в себя уже на кровати, перевязанный после операции. Страшно не хватало воздуха — и я стал жестами показывать врачам, что хочу дышать. Они что-то сделали — и сразу стало легче», — говорил Попов обозревателю «СЭ» Елене Вайцеховской.

Операция

Нож задел левую почку, пробил диафрагму, зацепил легкое. Операция, которую проводил заведующий хирургическим отделением 31-й больницы Автандил Манвелидзе, а ассистировал Давид Адамия, шла три часа. Манвелидзе впоследствии признался, что Попов выжил во многом благодаря своему очень хорошо тренированному организму. Более того, он не только вылечился, но и смог продолжить карьеру благодаря тому, что хирург не перерезал ни одной мышцы во время операции. Через день после выхода из больницы Попов покрестился в церкви.

Возвращение в спорт

Российский пловец смог продолжить выступления и отправился на свою третью Олимпиаду. В 2020 году на Играх в Сиднее он завоевал серебряную медаль в плавании на 100 метров вольным стилем. Также он после выздоровления завоевал еще три золотые медали чемпионата мира и 10 раз стал чемпионом Европы. В 2002 году выступил на чемпионате мира на короткой воде в Москве, где завоевал две бронзы. В 2004 году он отправился и на свою четвертую Олимпиаду. Более того, Попов был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр в Афинах. На этот раз он не завоевал медалей. В двух эстафетах с его участием сборная России заняла четвертое место, а в личных соревнованиях он не сумел выйти в финал. В декабре 2004 года Попов объявил о завершении карьеры.

Воспоминания

Вспоминать о нападении Александр не любит. Через 20 лет после случившегося он еще раз публично высказался об этой ситуации. «Оказался не в том месте, не в то время и не с теми людьми, — сказал Попов. — Я об этом уже и забыл. На самом деле, эта ситуация меня отрезвила и дала мне повод задуматься, сделать правильные шаги в жизни», — говорил Попов в интервью «Комсомольской правде».

Экранизация

История Александра Попова, в том числе история с нападением на него, рассказывается в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», который вышел в прокат в 2016 году. Кроме Попова его героями также стали гимнастка Светлана Хоркина и борец Александр Карелин. Роль Попова сыграл актер Евгений Пронин. Спортсмены дали согласие на экранизацию своих историй, утверждали актеров на свои роли, помогали им в подготовке и принимали участие в написании сценария.

Жизнь после спорта

Еще в том самом злосчастном 1996 году Попов был избран членом комиссии спортсменов МОК, а в 1999-м — членом МОК, будучи еще действующим спортсменом. В 2000 году его избрали членом на восемь лет, а в 2008 году он был переизбран на второй срок. В 2016 году он получил звание почетного члена МОК, а в 2018 году Попову вручили Олимпийский орден за особые заслуги перед олимпийским движением.

В 2007 году экс-спортсмен вошел в число учредителей группы компаний «Академия Александра Попова». Она занимается строительством спортивных объектов, поставками и монтажом оборудования бассейнов. В частности, она создала три временных бассейна для чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в Казани. С 2007 года проводит детско-юношеские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова».

Попов входит в совет при Президенте России по физической культуре и спорту, он член наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания. Часто посещает спортивные соревнования, причем он принимает активное участие.

Вера в Бога

Попов принял крещение сразу после выхода из больницы. И это было не просто ритуальное действие. Эта история навсегда изменила его отношение к религии. «Прежде я не мог понять, верю в Бога или нет, — отметил Попов в интервью «Советскому спорту». — А тут эта история и несколько странных совпадений. Во-первых, один из кавказцев пытался ударить меня булыжником по голове, но камень лишь поцарапал кожу. Во-вторых, нож, вонзившийся в мое тело на 15-сантиметровую глубину, не задел радикальным образом жизненно важные органы. В-третьих, мы сразу поймали частника, хотя по ночам они обычно не подбирают большие компании. Я пришел к выводу: Господь меня спас. И без раздумий принял обряд крещения».

Семья

Александр состоит в счастливом браке с Дарьей Поповой, в девичестве Шмелевой, — невольной участницей того самого инцидента, который мог стать трагическим. Позднее Попов признался, что именно эта ситуация сблизила их. «Первое, что я увидел, очнувшись от наркоза, — глаза Дарьи Шмелевой, — вспоминал Александр. — И понял, что этот человек беспредельно предан мне». У пары есть двое сыновей и дочь.