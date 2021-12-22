Колесников выиграл сразу четыре золота на ЧМ. Что все это значит?

Россиянина признали лучшим пловцом турнира.

В столице ОАЭ прошел чемпионат мира по плаванию на короткой воде. У России 15 медалей, четыре из которых — золотые. Это четвертое место в общекомандном зачете. Успех? На самом деле давать общую оценку сборной за этот турнир бессмысленно. Прошедшие соревнования — проходная история. Короткая вода в принципе редко собирает звездный состав. Даже на чемпионатах мира. А уж в олимпийский год, спустя всего четыре после Токио-2020, тем более.

В Абу-Даби добрались лишь единицы из тех, кто зажигал в летом в Японии. Калеб Дрессел, Кэти Ледеки, Адам Пити, Лилли Кинг, Криштоф Милак — никого из них не было. Австралия, одна из главных плавательных держав мира, просто не отправила на турнир свою сборную. От России среди прочих отказались ехать Евгений Рылов, Антон Чупков и Юлия Ефимова.

0,03 от золота

Все это не означает, что прошедший чемпионат мира ничего не стоит. На некоторых дистанциях были очень даже представительные составы. Да и ряд результатов заслуживает отдельного упоминания. Просто нужно оценивать выступление не в целом, как на большом турнире, а отдельно пройтись по главному.

Итак, самое яркое впечатление для России — бенефис 21-летнего Колесникова. Климент выиграл любимые 50 м на спине, первенствовал на 100 м комплексом и сыграл важную роль в двух золотых эстафетах — кролевых 4х100 и комбинированных 4х50. Получается, он поучаствовал во всех наших победах на турнире. Также у спортсмена серебро на 100 м на спине и бронза за «комбинашку» 4х100.

Эмоциональный запас Климента впечатляет. После Токио оттарабанить ISL, взять три золота на Евро в Казани и удержаться на топ-уровне на ЧМ в конце декабря — это очень сильно. Колесников сделал заявку на звание главного российского пловца в новом олимпийском цикле. И майский большой ЧМ в Фукуоке может утвердить его в этом статусе.

Очень важное для себя серебро на 400 м комплексом взял Илья Бородин. Тот самый, который из-за положительного теста на ковид прямо накануне вылета остался без Олимпиады. 18-летний спортсмен проиграл только рекордсмену мира на этой дистанции японцу Дайо Сето. Проиграл 0,19 и пообещал реванш в ближайшее время. При этом показанные им в Абу-Даби секунды — рекорд Европы и юниорский рекорд мира.

Недовольна вторым местом и Евгения Чикунова. На своих забойных 200 м брассом она была фаворитом, однако уступила 0,03 американке. Вместе с тем 17-летняя спортсменка в следующем сезоне будет лидером женской сборной и главной надеждой на медаль большого ЧМ. Даже если туда поедет Ефимова.

Следующий ЧМ — в Казани!

Вообще, на передний план у нас выходит молодежь. На 200 м кролем все тех же 0,03 до победы не хватило 19-летнему Александру Щеголеву. Параллельно он показал лучший результат среди всех участников кролевой эстафеты 4х100 м, и в золоте России в этом виде программы — его огромная заслуга. Очень интересно будет посмотреть весной на этого парня в 50-метровом бассейне.

Как и на 21-летнюю Анастасию Кирпичникову. Она совмещает открытую воду с бассейном и в нынешнем сезоне совершила прорыв в результатах на 800 и 1500 м. Ее серебро в Абу-Даби (с победой в борьбе за серебро над призером Токио-2020 Симоной Квадьяреллой) — очень позитивный знак, потому что в стайерских видах наши спортсмены не выигрывали ничего серьезного вечность.

Еще из интересного с ближневосточного ЧМ. Олимпийский чемпион в плавании на открытой воде Флориан Веллброк установил мировой рекорд на 1500 м. Это заявка на дубль в разных видах плавания в Париже-2024. Не менее любопытен и серебряный призер на «полторашке» — им стал Ахмед Аюб Хафнуи. Тот самый тунисец-ноунейм, который, ко всеобщему потрясению, выиграл в Токио 400 м. 19-летний африканец не пропал с орбит после сенсационного успеха, как это порой бывает, и это приятно.

Следующий чемпионат мира на короткой воде пройдет в декабре 2022-го в Казани. Что любопытно, FINA немного подшаманила над календарем — и получилась красивая история. 16 декабря истекает двухлетний бан спортивной России — наши спортсмены во всех видах спорта, наконец, смогут выступать под своим флагом и гимном, а 17-го стартует ЧМ в Татарстане. То есть команда-хозяйка сможет соревноваться там без каких-либо ограничений.