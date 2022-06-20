Литовка Мейлютите, которая ругалась с Ефимовой, выгрызла медаль ЧМ

Страсти с водного чемпионата мира.

Финал на женской сотне брассом получился огненным, но участвуй там Юля Ефимова — был бы вулканически горячим. Лилли Кинг, американка, с которой Ефимова пикировалась на Олимпиаде в Рио и на чемпионате мира-2017, с трудом проползла в финал. С восьмым временем. И будь в Будапеште Юля, вполне вероятно, пловчиха из США отодвинулась бы на девятую строчку. Это был бы поворот. В финале Кинг собралась. И едва не выгрызла медаль. А знаете, кому она проиграла бронзу? Еще одной сверхпринципиальной сопернице Ефимовой — Руте Мейлютите.

Вундеркинд из Литвы, которая в 15 лет уничтожила всех в Лондоне-2012, потом грызлась с россиянкой на ЧМ-2013 (Рута проиграла ту дуэль) и скандально отзывалась о Ефимовой.

— FINA, поздравляю. Вы просто потеряли доверие тысяч пловцов и болельщиков, — писала Мейлютите в соцсетях, когда выяснилось, что Юлию все-таки допускают до Олимпиады в Рио.

Любопытно, что россиянка разнесла ее в Бразилии, но главная ирония — дисквал самой Руты. В 2019-м она получила два года за три пропущенных в течение года допинг-теста. И тут же объявила о завершении карьеры.

Теперь выясняется, что в свои 25 решила вернуться. И как! Мейлютите с ходу залетела на подиум чемпионата мира. Кстати, в западных источниках практически никто про дисквалификацию не вспоминает. Как правило, пишут, что олимпийская чемпионка Лондона вернулась после перерыва.

Интересно, что бронзовое время литовки абсолютно проходное. В Токио-2020 у растренированной Ефимовой был абсолютно такой же результат — 1.06,02. А 1.05,90, которые показала в Японии юная Евгения Чикунова, и вовсе хватило бы на этом ЧМ для победы! Но досталась она 17-летней итальянке Пилато.

Что вообще происходит в плавании на ЧМ?

Молодых суперталантов на этом чемпионате мира вообще полно. После Олимпиад часто бывает смена поколений, но сейчас в плавании она носит практически абсолютный характер. 16-20-летние подростки на подиуме практически на всех дистанциях.

Так, в понедельник на 200 м комплексом победил 17-летний румын Давид Поповичи. Они с 19-летним корейцем без шансов разделали триумфатора Токио британца Дина.

Невероятное произошло на важнейшей для нас дистанции — 100 м на спине. Территории Евгения Рылова и Климента Колесникова. На Олимпиаде они рубились за золото между собой, и оба не скрывали потом, что одна из основных целей теперь — охота на рекорд мира, который установил американец Мерфи в Рио-2016. Пока наши парни гонялись за ним, на авансцену вышел 21-летний усатый итальянец Томас Чеккон — и красиво переписал высшее мировое достижение. Теперь у всех спинистов новый ориентир.

Еще из любопытного: Кэти Ледеки. Да-да, она в тысячный раз победила на чемпионате мира, и это уже никому не интересно. Я про другое. Результат американки на 1500 м в понедельник — обычные для нее 15.30. Но шутка в том, что с этими секундами она была бы в тройке на чемпионате России-2022 среди мужчин. Это много говорит как о ней, так и об уровне наших стайеров.

Что там без нас в синхроне?

Происходящее в синхронном плавании можно описать одним словом: дорвались. Более 20 лет россиянки (а когда появился Александр Мальцев, то и россияне) не давали никому продохнуть в этом виде. Наши русалки забирали все подчистую. И на чемпионатах мира Татьяна Покровская регулярно делала жест доброй воли — не выставляла групповичек на один из видов программы. Чтобы остальным странам было не так обидно.

Теперь же — абсолютное раздолье для всех. Техническую программу в соло забрала японка, микст — итальянцы, а олимпийские дуэты — китаянки. Причем в дуэтах произошло уникальнейшее событие: весь пьедестал заняли сестры. На первом месте — китаянки Ван, на втором — украинки Алексеевы, на третьем — австрийки Александри.