У России 25 лет не было олимпийских побед в плавании. В Токио эта грустная серия точно прервется

Евгений Рылов, Антон Чупков и эстафеты — явные фавориты Олимпиады-2021.

Последний раз золотые медали в плавании (открытую воду, в которой Лариса Ильченко победила в Пекине-2008, оставляем за скобками) у России были в 1996 году. Четверть века назад. Тогда в Атланте Александр Попов на глазах президента США Билла Клинтона обыграл на «полтиннике» местную суперзвезду Гэри Холла, а спустя пару дней выиграл еще и 100 м. Параллельно Денис Панкратов забрал обе дистанции баттерфляем, причем сотню — с мировым рекордом.

А вот Сидней, Афины, Пекин, Лондон и Рио-де-Жанейро побед нам не принесли. На ОИ-2004 вообще была всего одна медаль — Станиславы Комаровой на 200 м на спине. Однако сейчас у России подобралась такая звонкая команда, что уже исходя из результатов отбора в Казани понятно: в Токио все будет сильно лучше, чем на пяти последних Олимпиадах.

Рылов поедет в Токио за двумя золотыми наградами

Прямо сейчас у России три действующих чемпиона мира: Юлия Ефимова, Антон Чупков и Евгений Рылов. Примечательно, что эта тройка выиграла не только в Кванджу-2019, но и двумя годами ранее в Будапеште. А в Рио-2016 все они были с личными медалями. То есть эта элитная группа на вершине давно. Давайте с них и начнем.

По Ефимовой сейчас ничего не понятно. Юля отобралась на 100 м, а вот на 200 стала только третьей при двух местах в команде. И это огромная головная боль для тренерского штаба сборной. Потому что подводиться к главным стартам именно на двести она умеет роскошно. Три золота ЧМ и две олимпийские медали наглядно об этом говорят. Больше того, в Токио шансы Ефимовой на 200 м выше, чем на сотне. Длинный брасс — очень сложная история, и конкуренция в мире на этой дистанции ниже. Если Ефимова к июлю выйдет на свои 2.20 — это будет точно борьба за золото.

А вот на 100 м все куда сложнее. Там очень хороша Лилли Кинг, всегда в порядке и вторая американка (кто бы ей ни был), опасна японка Реона Аоки, здорово прогрессируют итальянки во главе с Мартиной Карраро — у них на отборе сразу три девушки проплыли быстрее нашего первого места. При таких раскладах не то что золото, за медаль в Токио будет бороться сложно. В плане олимпийских перспектив было бы лучше, если бы Ефимова и Темникова поменялись дистанциями: Мария проплыла бы в Японии 100 м, а Юлия — 200 м. По идее, при таких раскладах все должны быть в выигрыше — обе бы поехали на Игры и у России остались бы хорошие шансы на призовое место. Но ВФП уже заявила, что такой вариант исключен. Жаль.

Антон Чупков на отборе тоже был не в оптимальных кондициях, но в итоге все равно отобрался на обе дистанции брассом. Причем если по 200 м (его коронке) ни у кого сомнений не было, то вот на сотне Антон не раз пролетал мимо главных стартов. В Казани он стал вторым вслед за Кириллом Пригодой. При этом понятно, что в Токио у Чупкова основный акцент именно на двести. Там он будет претендовать на самые высокие места.

Наконец, Рылов. Евгений — главный герой прошедшего чемпионата России. После яркой победы на 100 м на спине он сокрушался, что не сумел побить рекорд мира. На 200 м сломил свой же рекорд Европы, но, кажется, ему и этого мало. Совершенно точно он едет в Токио за двумя золотыми медалями.

Очень жаль, что Женя не вышел на отборе на личные 100 и 200 м кролем. Судя по его форме, он вполне мог бы претендовать на обеих дистанциях как минимум на попадание в эстафеты. Хотя не исключено, что тренерский штаб все равно поставит его в этих видах на Олимпиаде. Потому что он реально очень уж хорош, а в эстафетах, как показывает история, и вовсе прыгает выше головы.

От кого еще ждать медалей

На этой тройке российское плавание отнюдь не заканчивается. Для начала пройдемся по топ-результатам. Вот просто наложим результаты отбора на результаты ЧМ-2019. Это не абсолютно объективная картина, но достаточно показательная.

Мужчины:

— 17-летний Илья Бородин стал бы третьим на 400 м комплексом, его 4.11,17 — пока лучший результат сезона в мире

— Мартин Малютин на 200 м кролем дал 1.45,18 — это уровень серебряной медали

— Климент Колесников выиграл 100 м кролем с 47,31 — это рекорд России и пьедестал ЧМ-2019. А на сотне на спине он в Казани стал вторым, но с таким результатом, что позволил бы ему... выиграть ЧМ-2019

— Андрей Минаков — уже вполне себе величина в мире плавания. В Кванджу они проиграл на 100 м дельфином только Калебу Дресселу. Разумеется, он победил на отборе на этой дистанции и точно будет претендовать на ней на призы в Токио. Больше того, студент Стэнфорда отобрался в команду на 100 м кролем и вполне может побиться и там

— наконец, Владимир Морозов. Пожалуй, самый невезучий российский пловец. Сам он иронизирует, что наверняка уже перебил какой-нибудь мировой рекорд по количеству четвертых мест на крупных турнирах. В Казани он более чем уверенно выиграл «полтинник». Его 21,41 — вполне себе медальный результат. Может быть, в Японии он схватит свою птицу удачи за хвост.

Женщины:

— 16-летняя Евгения Чикунова выиграла 100 и 200 м брассом, и на двести ее 2.21,63 — это второе место Кванджу вслед за Ефимовой. Больше того, 2.22,76 Темниковой — тоже уровень медали корейского ЧМ

— Мария Каменева выиграла на отборе целую россыпь медалей, но особенно вселяют оптимизм ее результаты на 50 м вольным стилем и на 100 м на спине.

Уже вырисовываются очень хорошие перспективы. И такая плотность интересных результатов в разных видах приводит еще к тому, что в самом зрелищном виде — эстафетах — у России будут как никогда высокие шансы на триумф. Мы уже вспоминали Атланту-1996. Так вот даже тогда у России не было побед в эстафете. Единственное командное золото датировано 1992-м годом — в Барселоне мужики выиграли 4x200 м.

Теперь же у нас, во-первых, есть все те же 4x200 м. Эту эстафету в плавательном мире называют гордостью нации. И судя по тому, что на отборе Александр Красных закрыл четверку с 1.45,88 (а это уровень личного финала на все том же ЧМ-2019), в этом виде у нас все будет очень даже хорошо. Россия и Австралия — очевидные претенденты на золото.

Во-вторых, у нас мощнейшие кролевые 4x100 м. Конкуренция на России была такая, что медалист чемпионата мира в Корее Владислав Гринев стал лишь третьим и остался без личной квоты. Но опять же — сразу трое в Казани разменяли 48 сек. Чтобы было понятно, Гринев в Кванджу выиграл бронзу с 47,82. И это еще в Казани не плыл личные 100 м Рылов. Ровно в этой же эстафете в Корее он показал лучший результат в команде — 47,02. Хотя даже при таких топ-результатах обыграть американцев с Калеб Дресселом будет неимоверно сложно.

Наконец, в-третьих. Комбинированные 4x100 м. На спине у нас есть Рылов, в брассе — Чупков/Пригода, в баттерфляе — Минаков, в кроле — Колесников/Гринев. По идее, это суперчетверка без слабых мест. Каждый из них вполне способен выигрывать личные медали в Токио, а некоторые — даже золото. И уж вместе они совершенно точно имеют возможность зажечь так, чтобы впервые в истории скинуть американцев с трона — в этом виде программы США, начиная с Рима-1960 (если оставить за скобками Москву-1980), не проиграли ни одной Олимпиады.