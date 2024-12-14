Биография Мирона Лифинцева: российская сенсация на чемпионате мира

Путь пловца, который в 18-летнем возрасте стал одним из открытий чемпионата мира на короткой воде.

Мирон Александрович Лифинцев

Дата рождения: 25 апреля 2006 года

Гражданство: Россия

Место рождения: Выборг (Ленинградская область)

Место проживания: Санкт-Петербург

Вид спорта: плавание

Специализация: на спине

Детство и образование Мирона Лифинцева

Мирон Лифинцев родился 25 апреля 2006 года в Выборге (Ленинградская область). С четырех до семи лет мальчик жил в Черногории, рядом с Адриатическим морем. Мирон научился плавать под руководством дяди, который тренировал маленьких детей.

«Родители к спорту не имеют никакого отношения. Детство до школы прошло в Черногории, где на тот момент жила бабушка. Постоянное пребывание на море предопределило, если можно так выразиться, мою судьбу. Там же ее друг — мне было тогда года три-четыре — научил держаться на воде, и я начал «освоение» стилей плавания», — рассказал Мирон в интервью Федерации водных видов спорта России в сентябре 2024-го.

Родители вернули Мирона в Выборг перед начальной школой. Параллельно мальчик начал посещать секцию плавания под руководством Ольги Чуркиной в местной спортивной школе «Фаворит», в которую его отдала мама.

Перед 10-летием Мирона в семье родился его младший брат — Фаддей. Через два года мама приняла решение перебраться в Санкт-Петербург, старший сын после каникул сменил обычную и спортивную школы. Подросток начал тренироваться в СШОР по водным видам спорта «Экран» под началом Владимира Сидорова. Позднее в связи с тяжелой болезнью тренера юноша перешел в группу к Ольге Байдаловой и Елене Кузнецовой.

Лифинцев признает, что не отличался особыми успехами в общеобразовательной школе. Пловец считает, что если кто-то связывает свою жизнь со спортом, то вынужден делать выбор и чем-то жертвовать.

«Люблю книги по психологии, читаю то, что пригодится мне в жизни. Например, школьную программу терпеть не могу. Учился на двойки и тройки и сейчас влез в долги со средним образованием. Ну неинтересно это мне. Если ты хочешь хорошо учиться и хорошо плавать, у тебя это вряд ли получится. Нужны нечеловеческие силы. Так что придется выбирать: либо получаешь образование, либо отдаешь себя плаванию», — сказал Мирон летом 2024-го в интервью «Российской газете».

Лифинцев закончил обучение в школе после окончания девятого класса. Затем пловец поступил в Училище олимпийского резерва.

«Получаю среднее профессиональное образование. Был период, когда относился к учебе спустя рукава, все мысли были о спорте. Сейчас все больше понимаю, что очень важно получить хорошее образование, потому как спортивный век недолог, и нужно думать о том, чем заняться после плавания», — сказал Мирон в том же интервью Федерации водных видов спорта России.

Мирон Лифинцев. Фото Getty Images

Начало карьеры Мирона Лифинцева

Специализация Лифинцева — плавание на спине. Этот стиль спортсмен выбрал еще в детстве. Свой выбор он объясняет ощущением дискомфорта, когда он не может увидеть дно.

«Интересная история, которая мне самому нравится, почему я плаваю на спине. Дело в том, что испытываю дискомфорт, когда смотрю вниз и не вижу дна. Можно сказать, даже паникую. А на спине — все отлично! Плывешь себе и плывешь, глядя вверх», — рассказал Мирон в своем интервью Федерации водных видов спорта России.

Лифинцев получил звание мастер спорта России по плаванию в 2021 году.

В апреле 2023 года Лифинцев впервые стал чемпионом России на турнире в Казани — в составе команды Санкт-Петербурга завоевал золото в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м вместе с Кириллом Пригодой, Светланой Чимровой и Дарьей Устиновой. Также он взял серебро в комбинированной эстафете 4х100 м вместе с Пригодой, Романом Шевляковым и Егором Корневым.

В ноябре Мирон завоевал медали чемпионата России на короткой воде в Санкт-Петербурге на пяти дистанциях — 50 м на спине (бронза), 100 м на спине (бронза), комбинированная эстафета 4х50 м (золото), комбинированная эстафета 4х100 м (серебро), смешанная комбинированная эстафета 4х50 м (золото).

В декабре Лифинцев победил на Кубке Владимира Сальникова и установил юношеский рекорд Европы и России на дистанции 50 м на спине. Его результат — 22,75 секунды.

В апреле 2024 года на чемпионате России по плаванию в Казани Лифинцев завоевал золото на 100 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м вместе с Пригодой, Шевляковым и Корневым, а также бронзу на 50 м на спине. На стометровке Мирон показал результат 52,34 секунды, опередил ставшего вторым Климента Колесникова и установил новый мировой рекорд среди юниоров (предыдущий принадлежал Колесникову — 52,53).

«Климент для меня и сейчас совершенно не подходит под слово «человек». А что касается рекорда. Я бы не сказал, что это какой-то сверхчеловеческий, непобиваемый рекорд. Да, очень крутые секунды, крутые десятые. Если честно, пока не побил этот рекорд, даже не думал, что могу выплывать из 53 секунд. Зато сейчас я уже понимаю, что могу плыть гораздо лучше. Нужно просто больше работать», — сказал Мирон в интервью «РГ» в июне.

Об осознании своего достижения пловец добавил: «Я человек позднего сознания и, на самом деле, очень рад, что так происходит. Потому что этот рекорд — не какое-то там достижение. Да, честно говоря, даже если я сейчас выиграю чемпионат мира или Олимпиаду, в моменте для меня это тоже не будет достижением. Осознаю, что сделал, только через несколько лет».

В июне на Играх БРИКС-2024 в Казани Лифинцев выиграл три личных золота на 50 м, 100 м, 200 м на спине.

В ноябре Мирон снова завоевал медали чемпионата России на короткой воде в Санкт-Петербурге на пяти дистанциях — 50 м на спине (серебро), 100 м на спине (серебро), комбинированная эстафета 4х50 м (золото), комбинированная эстафета 4х100 м (золото), смешанная комбинированная эстафета 4х50 м (золото).

Мирон Лифинцев. Фото Getty Images

Выступление Мирона Лифинцева на чемпионате мира 2024

Лифинцев вошел в число 28 российских пловцов, которые решением международной федерации плавания World Aquatics были допущены в нейтральном статусе на чемпионат мира на короткой воде. Соревнования с 10 по 15 декабря принял Будапешт (Венгрия).

11 декабря Лифинцев принес первую медаль российской команде и завоевал золото на 100-метровке на спине с новым рекордом мира для юниоров — 48,76. Второй стала медаль в комбинированной смешанной эстафете 4х50 м, Мирон вместе с Кириллом Пригодой, Ариной Сурковой и Дарьей Трофимовой установили новый рекорд Европы — 1.35,36.

13 декабря Лифинцев взял второе личное золото на 50-метровке на спине и установил новый юниорский рекорд мира в этой дисциплине — 22,47.

По условиям допуска россиян им запрещено общаться с прессой на чемпионате мира, поэтому о достижениях Мирона говорили другие.

«Это с ума сойти как впечатляет. Он 2006 года рождения, когда я был в команде уже второй год. Если бы я в свое время сильно постарался, у меня бы был сын его возраста. Я знал тогда [на чемпионате мира-2010 на короткой воде], что хорошо проплыл. Но то, что 14 лет удержится это достижение (по двум дистанциям), нет», — сказал рекордсмен мира по плаванию и автор такого же золотого дубля на короткой воде Станислав Донец в интервью «Матч ТВ».

14 декабря Лифинцев завоевал четвертое золото турнира в Будапеште — в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м вместе с Кириллом Пригодой, Ариной Сурковой и Дарьей Трофимовой.

Достижения Мирона Лифинцева

Чемпион мира в плавании на короткой воде — 50 м на спине, 100 м на спине, смешанная комбинированная эстафета 4х50 м, смешанная комбинированная эстафета 4x100 (2024)

Чемпион России — 100 м на спине (2024), смешанная комбинированная эстафета 4х100 м (2023), комбинированная эстафета 4х100 м (2024)

Мировой рекорд среди юниоров на 100 м на спине (52,34 — 16 апреля 2024)

Мировой рекорд среди юниоров в короткой воде на 50 м на спине (22,47 — 13 декабря 2024) и 100 м на спине (48,76 — 11 декабря 2024)

Мирон Лифинцев. Фото Getty Images

Личная жизнь Мирона Лифинцева

О личной жизни спортсмена известно немного. Свободное время Лифинцев любит проводить с друзьями за компьютерными играми. При этом он старается ограничить себя от излишнего увлечения.

«Я люблю с друзьями посидеть, поиграть в компьютерные игры. Но тут дело такое. Например, одно время увлекался одной командной игрой, где постоянно нужно быть в напряжении. Я был злой, не восстанавливался и бросил это дело. Хотя было тяжело», — рассказал Мирон в интервью «Российской газете».

Партнеры по сборной часто указывают на замкнутость Лифинцева перед соревнованиями, Он сам предпочитает не называть себя суперталантом.

«Обо мне много что говорят, стараюсь не вслушиваться. Прессу читаю очень мало. Вообще, слово «талант» лично для меня обесценивает весь труд. Сколько метров ты «прокопал», сколько работал. Хотя пусть говорят что угодно. Я такой человек, меня трудно вывести из равновесия», — сказал Мирон в интервью «РГ».

О том, чем отличается Лифинцев в спорте и жизни, сам пловец в интервью Федерации водных видов спорта России заметил: «Внешне [две мои версии] безусловно похожи, но, если пообщаться со мной в бассейне и за его пределами различия будут явными. В бассейне я более сосредоточен, настроен на борьбу. Клим [Колесников] и Женя [Рылов] говорят, что я постоянно сижу какой-то грустный и зажатый. На самом деле я сосредоточен, я в своем внутреннем мире настраиваюсь на заплыв. В жизни же я довольно общительный, коммуникабельный человек, всегда готовый пойти на контакт и, если потребуется, оказать помощь».

Юноша интересуется психологией и читает книги на эту тему. Но пока не готов получать образование в этой сфере.

«Большой интерес вызывает психология, люблю исследовать сознание людей. Не скажу, что принял решение получать дальнейшее образование в данной сфере, но определенные мысли и желание двигаться в этом направлении есть», — сказал пловец в том же интервью ФВВСР.

Лифинцев при этом философски описал свои ближайшие цели в спорте и жизни. В сентябре 2024 года пловец заявил о стремлении неизменно улучшать результаты.

«Я такой человек, что не очень-то люблю каких-то определенных, глобальных целей. Вот есть задача улучшать результат, и пока я знаю, что могу это делать, вместе с тренерским штабом буду стремиться к ее выполнению. Есть очень хорошее выражение «У самурая нет цели, есть только путь». Ко мне оно вполне применимо. В японской философии вообще много чего для меня интересного. Как говорится, познавая мир, познаешь себя. Вот и в жизненном плане буду стараться по мере возможности открывать для себя что-то новое, и быть лучше себя предыдущего», — сказал Мирон в интервью Федерации водных видов спорта России.

Интересные факты о Мироне Лифинцеве

Лифинцев называет себя «суперленивым трудоголиком»

Свой жизненный принцип Мирон описывает выражением: «У самурая нет цели, только путь»

Во время соревнований пловец использует зажим для носа, считает, что без приспособления его результат был бы медленнее на одну-полторы секунды

Социальные сети Мирона Лифинцева