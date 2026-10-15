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Кубок мира по плаванию-2026/27: результаты дня этапа в Казахстане 15 октября 2026 — золото Пригоды и другие медали россиян

«Корона» сегодня есть, завтра нет». Пригода выиграл золото в первый день на этапе КМ по плаванию в Астане

Егор Сергеев
корреспондент
Кирилл Пригода.
Фото Getty Images
Всего у России семь медалей.

Российские пловцы успешно стартовали на заключительном этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане. В первый соревновательный день наши представители завоевали семь медалей, включая одну золотую.

Пригода — триумфатор

Главную победу для российской команды одержал Кирилл Пригода. На дистанции 50 метров брассом он показал результат 25,77 секунды, опередив китайца Цинь Хайяна (25,83) и нидерландца Каспара Корбо (25,87).

Егор Корнев стал вторым на 100 метрах вольным стилем. Россиянин преодолел дистанцию за 45,23 секунды, уступив австралийцу Кэмерону Макэвою всего 0,12 секунды. Бронзу завоевал нидерландец Шон Ниволд с результатом 46,72.

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Сразу две россиянки поднялись на пьедестал на 50 метрах баттерфляем. Арина Суркова финишировала второй с результатом 24,99 секунды, а Дарья Клепикова стала третьей — 25,08. Победила бельгийка Роос Ваноттердейк (24,56).

Евгения Чикунова завоевала серебро на 100 метрах брассом, показав 1.04,76. Быстрее оказалась ирландка Мона Макшерри (1.04,03), а третье место заняла нидерландка Тес Схаутен (1.05,13).

Еще одну серебряную медаль выиграл Павел Самусенко на 100 метрах на спине. Его результат — 49,29 секунды. Победителем стал южноафриканец Питер Кутзе (48,40), третьим финишировал эстонец Ральф Трибунцов (49,88). Мария Осетрова также заняла второе место — на дистанции 50 метров на спине с результатом 26,19 секунды.

Кирилл Пригода.
Фото Getty Images

«Шанс есть всегда»

После успеха Пригода оценил свое выступление строго.

«Немного не получился поворот. Первые 25 метров я прямо летел, но не совладал с поворотом. Поэтому ребята подобрались на второй половине дистанции. А так в принципе задачу выполнил. Есть небольшой прогресс по ходу всего турнира, поэтому всем доволен. Впереди еще дистанции 100 и 200 метров», — сказал победитель в интервью «Матч ТВ».

Об упущенной «Тройной короне» (победа на одной дистанции на всех трех этапах Кубка мира. — Прим. «СЭ») в 50-метровке Пригода не жалеет — и попробует выиграть ее в на дистанции 100 метров.

«Знаете, сожалеть, конечно, можно, но не нужно. Потому что попытки еще будут. «Корона» сегодня есть, завтра нет. Я ни в коем случае не расстраиваюсь. Какой в этом смысл? Это все нужно только мне, больше никому. Поэтому я всем доволен... Стометровка? Шанс есть всегда. Поэтому ничего загадывать не буду. Постараюсь просто выполнить свою работу. Понимаю, что у меня есть шанс завоевать «корону», но точно так же у ребят есть шанс ее отнять. Поэтому буду стараться не пускать лишние мысли в голову, а просто отработать дистанцию, как сделал сегодня», — добавил спортсмен.

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Главная цель Пригоды очевидна: качественная подготовка к чемпионату мира в Пекине, который пройдет с 1 по 6 декабря.

«У меня свои цели. Стараюсь максимально выкладываться в каждом заплыве. Понимаю, что борьба всегда разворачивается на мелочах, на каких-то тонкостях. Сегодня допустил одну ошибку, но она все равно не помешала мне победить. А вот на чемпионате мира нужно будет выступать уже без ошибок. В чем ошибся сегодня? На повороте. Я набрал хорошую скорость на первых 25 метрах, но не справился с самим разворотом и отталкиванием. Из-за этого немного потерял скорость, и соперники подобрались ближе. Тем не менее созданного преимущества оказалось достаточно для победы. Будем работать с тренером и исправлять эту ошибку», — отметил Кирилл.

У Чикуновой, завоевавшей серебро на стометровке, борьба за «Тройную корону» впереди — на дистанции 200 метров. По собственному признанию, девушка готова — и новый титул добавляет азарта.

«Это действительно прикольно, но я, конечно, ничего не загадываю. Очень хочется реализовать себя после не очень удачной стометровки... Я — обладательница «короны»? Было бы хорошо такое услышать! Поэтому, конечно, буду готовиться к завтрашнему дню. Вижу, что мои соперницы прибавляют, и это меня еще больше мотивирует», — сказала Чикунова «Матч ТВ».

Свое выступление в первый день Евгения тоже оценила придирчиво.

«Конечно, получилось похуже, чем в Ташкенте. И это удивительно, потому что здесь я чувствую себя намного лучше. Первый гребок у меня был нулевой. Я словно просто погладила водичку. Поэтому оказалась в замешательстве, может быть, немного замешкалась. Но смогла догнать соперниц. Видела, что иду второй, и в итоге получилось сохранить второе место. На данный момент это неплохо», — заявила она.

Евгения Чикунова.
Фото Getty Images

Что дальше?

Этап Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане пройдет до 17 октября. На ближайшие два дня расписание следующее:

16 октября, пятница
8.00. Предварительные заплывы.
16.00. Финальная сессия: женщины — 400 м вольным стилем, 100 м комплексом, 200 м на спине, 100 м баттерфляем, 200 м брассом, 50 м вольным стилем; мужчины — 50 м вольным стилем, 200 м брассом, 100 м баттерфляем, 200 м на спине, 100 м комплексом, 400 м вольным стилем.

17 октября, суббота
8.00. Предварительные заплывы.
16.00. Финальная сессия: женщины — 800 м вольным стилем, 100 м вольным стилем, 50 м брассом, 200 м баттерфляем, 100 м на спине, 200 м комплексом; мужчины — 400 м комплексом, 800 м вольным стилем, 50 м баттерфляем, 200 м вольным стилем, 100 м брассом, 50 м на спине.

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Плавание
Евгения Чикунова
Кирилл Пригода
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