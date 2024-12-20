Колесников обошел Лифинцева в очной борьбе. Но получать нейтральный статус он не спешит

Жаркие итоги второго дня Кубка Сальникова.

Только-только отшумел чемпионат мира на короткой воде в Будапеште, который стал глотком свежего воздуха для наших пловцов, как герои турнира уже соревнуются в Санкт-Петербурге на Кубке Владимира Сальникова. В том числе зрители увидели в деле и свежеиспеченного пятикратного чемпиона мира Мирона Лифинцева, который, правда, до личного золота пока не добрался.

Победа Малифисенты

В 2024 году Кубок Сальникова отмечает свое совершеннолетие — 18 лет. В этот раз за счет вернувшихся из Будапешта новых звезд плавания турнир вызвал особенный ажиотаж. Соревнования проходят в три дня — в четверг, пятницу и субботу. Первый из них можно назвать разгоняющим, так как не все сильнейшие показали себя на питерской воде. Например, стартовый день пропустила серебряный призер прошедшего чемпионата мира Евгения Чикунова. В ее отсутствие победу на дистанции 50 метров брассом выиграла трехкратный призер Олимпиады Юлия Ефимова.

Мирон Лифинцев в четверг плыл только в комбинированной эстафете 4x50 м за команду Санкт-Петербурга вместе с Кириллом Пригодой, Дарьей Татариновой и Александрой Кузнецовой. Хозяева уверенно стали первыми. Личной победой в первый день отметился Илья Бородин на 400 метров комплексом — той дистанции, на которой он взял золото в Будапеште. Также зажгли в своих заплывах Егор Корнев и Арина Суркова на 50 метров вольным стилем. Оба были в золотых эстафетных составах на чемпионате мира.

Софья Дьякова. Фото Скриншот видео

В пятницу все стало веселее, в том числе в плане антуража. Некоторые пловцы появлялись в бассейне в забавных костюмах. Анастасия Маркова вышла в образе миньона из серии мультфильмов «Гадкий я», а Александра Цветковская с длинным носом Буратино. Однако самый яркий образ был у Софьи Дьяковой — волшебницы Малифисенты из одноименного фильма: рога, черные крылья и железная трость. Костюм сыграл свою роль в победе Дьяковой на 400 метров свободным стилем. «Этот образ помог мне настроиться более позитивно на дистанцию. Поэтому я не волновалась и улучшила свой результат. Немного в шоке, что уже в третий раз за месяц, — объясняла Софья в интервью «Матчу». — Крылья пришли мне сегодня. Все было в спешке. Рада, что получилось. Мама сказала, что я на нее похожа: снаружи холодная, а внутри доброе сердце. Думала поплыть в рогах, но подумала, что нужно быть со всеми на равных».

Вероятно, в заключительный соревновательный день Кубка Сальникова неожиданных костюмов зрители увидят больше. Например, свой образ уже проанонсировала Дарья Клепикова, которая в пятницу была лучшей на дистанции 100 метров свободным стилем.

Ефимова против Чикуновой

Открывали второй соревновательный день брассисты на стометровках. Именно представители этого стиля плавания принесли в копилку сборной России, выступавшей под нейтральным флагом, все серебряные медали на чемпионате мира: одна медаль у Евгении Чикуновой, три — у Кирилла Пригоды.

Видимо, Пригода оставил все свои силы в Будапеште. В первый день на 50-метровке он не смог пробиться в финал А, во второй — пришел вторым за Олегом Костиным. Победитель признал, что Кирилл был не тот. «С ним всегда весело, но скорости не те. Моя — хорошая, но, кажется, что Кирилл подрасстроился. А я был хорош», — говорил Костин в эфире.

Евгения Чикунова. Фото Global Look Press

Финал в женском брассе порадовал своей интригой. На последние 25 метров лидером уходила Юлия Ефимова, но Евгения Чикунова включила скорость и обошла соперницу. Серебряный призер чемпионата мира после финиша призналась, что это был ее первый день в бассейне после приезда из Будапешта: «Как самочувствие? Плохо. Все очень плохо. Я снова заболела. С 15 числа не плавала. В принципе удачно получилось. В любом случае ухожу сегодня с золотом», — сдержанно радовалась Чикунова.

Сейчас у многих уже мысли об отпуске и сил почти не осталось. Особенно радовалась концу своих выступлений Светлана Чимрова, победившая на стометровке баттерфляем: «Тяжелый год. Мысли были, только чтобы быстрее доплыть и поехать домой. Это моя последняя дистанция в этом году. Очень рада и очень счастлива. В бассейне в ближайшее время не появлюсь. Хочется никого не видеть и не слышать. Хватит».

Позиция Колесникова

Главное противостояние ожидалось на дистанции 50 метров на спине у мужчин, где в финале сошлись Климент Колесников и Мирон Лифинцев. Колесников накануне заявил в интервью ТАСС, что пока не думает о выступлениях под нейтральным флагом: «Это больше не принцип, а внутренний ответ на вопрос, который задаешь сам себе. В конкретном случае вопрос такой: будет ли мне комфортно выступать в данной ситуации на соревнованиях? В жизни возникают и другие ситуации, когда тебе надо сделать выбор, и ты спрашиваешь себя, как тебе было бы комфортнее. У меня нет такой жесткой позиции или углубленности в максимальный патриотизм, просто есть вещи, которые рассматриваешь с человеческой точки зрения и понимаешь, что они неправильные. Отталкиваясь от этого, я решаю, будет ли мне там комфортно. Мне — нет, я не хочу находиться там с ощущением того, что мне некомфортно и не особо хочется. Перебарывать себя я не хочу, иду более естественным путем».

Климент Колесников. Фото Global Look Press

В пятницу Климент выступал на двух дистанциях. Сначала за явным преимуществом выиграл на стометровке комплексом. Причем с этим временем он мог бы быть на прошедшем чемпионате мира вторым. Медалей на этой дистанции у нас в Будапеште не было.

После Колесников взял победу и на спине. Результат Климента на 50 метрах — 22,66, Мирона — 22,73. Своему золоту на Кубке Сальникова пловец особого значения не предал. «Да пойдет. Нормально. Думал, получше будет. Как-то на спринт не пробивает. Наверное, уже отдыхать пора», — хладнокровно отвечал Климент в эфире.

Таким образом, у Мирона Лифинцева за два дня турнира в коллекции только одна золотая медаль — в комбинированной эстафете. Но впереди еще суббота, где у спинистов будут финалы на стометровке.