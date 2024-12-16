«Главный итог ЧМ: спорт в России не попал в ту яму, из которой невозможно выбраться». Интервью Кирилла Пригоды

Трехкратный победитель ЧМ-2024 в Будапеште — о трех серебряных медалях в личных заплывах, высокой конкуренции и новом поколении российских пловцов.

Кирилл Пригода стал одним из главных героев чемпионата мира-2024 на короткой воде в Будапеште. Уроженец Северной столицы увозит из Венгрии сразу шесть (!) медалей. Кирилл был частью всех трех золотых эстафет, включая мужскую комбинированную в последний соревновательный день, которую наши парни проплыли с мировым рекордом. В личных гонках Кирилл трижды оказался на подиуме. На 100-метровке уступил всего две сотые олимпийскому чемпиону Парижа Цинь Хайяну, на 200 м отстал на 0,33 секунды от испанца Карлеса Коль Марти, на 50 м снова проиграл представителю КНР всего 14 сотых.

На следующий день после мирового рекорда в эстафете мы поговорили с Кириллом, который не собирается брать паузу и до Нового года еще выступит на Кубке Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге 19-21 декабря (кстати, там можно будет увидеть почти всех наших топов). Однако внутренние старты спортсмену обсуждать нельзя, чтобы не лишиться нейтрального статуса. Поэтому обсуждали только выступление в Венгрии.

Очень хотелось вернуть наш рекорд мира в мужской эстафете

— Было ощущение, что в России за этим ЧМ следили с особым вниманием, которого не было на предыдущих международных стартах, в которых вы принимали участие?

— По прошествии почти трех лет изоляции очень приятно, что добавился еще один вид спорта, за которым можно следить на международной арене. Поэтому повышенный интерес я считаю вполне закономерным. Старт в Будапеште был интересен и ожидаем. Как с моей стороны как спортсмена, который три года был лишен возможности соревноваться с соперниками из других стран, так и для болельщиков, соскучившихся по международному плаванию.

Все развивалось очень хорошо с первого дня. Мне оказались рады, когда я приехал в столицу Венгрии. Все организовали по высшему стандарту, никаких проблем. Все условия для спортсменов были созданы. Оставалось только показать свой лучший результат, и считаю, что мне это удалось.

Кирилл Пригода. Фото Global Look Press

— После серебра на 50 м в шестой заключительный день ЧМ вы ударили кулаком в щит. Ваши эмоции можно понять, учитывая, что это был третий серебряный заплыв подряд.

— В этом моменте все вырвалось наружу. Как и многие спортсмены, в душе я максималист. Хочется всего и сразу, но жизнь тем и уникальна, что она вносит свои коррективы. И расставляет вещи так, как считает нужным. На сегодняшний день надо радоваться тому, что я просто приехал на ЧМ и выступил. У меня появились шансы вернуться на международную арену, побороться с лучшими. Серебро тоже хороший результат. Определенный шаг и в моей плавательной карьере — впервые я забрал все серебро в брассе, встал на пьедестал во всех трех личных дистанциях. Но мы как вампиры — всегда хочется большего.

— Климент Колесников отметил, что после вторых мест на мужскую эстафету вы выходили очень злым. Было четко видно, как вы хотите выиграть. Призер Олимпиады правильно понял ваши эмоции?

— Очень хотелось поставить жирную точку и вернуть наш рекорд мира, который держался в мужской эстафете очень долгое время, вплоть до прошлого ЧМ 2022 года. Но мы с ребятами не выходили с этой мыслью на старт. Просто хотели хорошо поработать и побороться. Рядом были сильные соперники, которые умеют собираться и выдавать свой максимум в нужный момент.

— К тому же это был заключительный день. Откуда силы?

— Конечно, к этому моменту все устали, где-то прыгнули выше головы. Не говоря уже о том, что подготовку пришлось резко менять, так как о поездке на ЧМ мы узнали всего за несколько недель до старта. Все равно в этих условиях хотелось выдавать максимум, и ребята выложились по полной. Мирон [Лифинцев], и Андрей [Минаков], и Егор [Корнев] - большие молодцы. Эта победа получались символичной. Последняя дистанция, последний заплыв, и мы ставим яркую точку, еще и с рекордом мира. Ребята молодые, еще не все осознают. Для Мирона и Егора это вообще первый ЧМ в жизни. Я же уже понимаю, насколько это символично и важно. Так что рад, что стоял плечом к плечу с ними. Всем троим безграничное уважение. А участникам утренней эстафеты отдельная благодарность за то, что разместили нас по центральным дорожкам.

Андрей Калина. Фото Global Look Press

Паралимпиец Калина служит для меня примером и ориентиром

— Не так давно вы стали отцом. Это сильно мотивирует продолжать показывать высокие результаты?

— Ребенок — отдельная глава в моей жизни. Понятно, что когда такое событие происходит впервые, то это заставляет тебя поменять приоритеты, образ жизни. К этому нужно адаптироваться, и считаю, что со временем мне удалось найти идеальный баланс. Чтобы и уделять должное внимание ребенку, и правильно заниматься спортом, планировать свою подготовку и работать на перспективу.

— В конце декабря вам исполнится 29 лет. В чем ваш секрет сохранения мотивации и формы?

— Я планирую выступать и дальше, меня ничто не останавливает. Возраст позволяет соревноваться. Сейчас такие времена — нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет. Можно показывать высокие результаты и до, и после. Самый наглядный пример для меня — паралимпиец Андрей Калина, многократный победитель Паралимпийских игр. Андрей брал золото еще на Играх-2004 в Афинах, а этим летом привез медаль высшего достоинства из Парижа-2024. И это в 37 лет. Он служит для меня примером и ориентиром. И важно, что это реальный человек, с которым я общаюсь каждый день, жму руку. Он до сих пор приверженец профессионального спорта, отдает всего себя. Хотя у него тоже есть ребенок, семья. Можно сказать, соблюдает баланс и делает большие дела.

— Разговаривал с вашими многолетними партнерами, и они отметили, что вы были максимально спокойны и сосредоточенны в финальных заплывах. Это опыт?

— Вероятно, да. Для меня это не первый ЧМ. Все эмоции от участия остыли и преобразовались в хладнокровие и расчетливость. Ты выходишь на финал не с мыслью, что это финальный заплыв ЧМ, а с тем, что тебе нужно хорошо поработать, сделать свою лучшую попытку. Продумываешь и моделируешь в голове всю дистанцию. Как она должна идти вплоть до всех мелочей, визуализируешь ее, настраиваешься. Параллельно подготавливаешь себя к старту, разогреваешься. То есть делаешь реальные вещи, которые непосредственно имеют отношение к дистанции. А не психологические сопутствующие истории, способные помешать.

— В следующем году в Сингапуре с 11 июля по 3 августа пройдет ЧМ по водным видам спорта. Будете целенаправленно к нему готовиться, учитывая послабления с нейтральным статусом?

— Безусловно, приятная новость, что у меня появился шанс вернуться к участию в международных стартах. Однако любая программа подготовки имеет несколько этапов. Мой ближайший этап — отбор на чемпионат мира. Поэтому на ближайшие четыре месяца программа подготовки будет строиться для выступления там. Если все будет идти в таком же ключе [с возможностью выступать на международной арене], то будет и сингапурский ЧМ. Выступление на нем, разумеется, тоже будет входить в мой календарь.

Кирилл Пригода. Фото Getty Images

Для меня наши молодые пловцы — это сверхлюди

— В нейтральном статусе от нашей страны в Будапеште успешно выступили многие совсем молодые ребята. От 15 до 19 лет. Растет хорошая смена лидерам?

— Я бы сказал, что спорт в нашей стране не попал в ту яму, из которой невозможно выбраться. Даже по составу ребят, с которыми я плыл эстафету, можно сказать, что это голодные до больших побед спортсмены. Более адаптивные к нынешним реалиям, чем даже мое поколение. Выдержать трехлетнее отстранение, сохранить голод и желание, участвуя только во внутренних стартах, и победить с мировым рекордом... Для меня это сверхлюди. И это действительно будущее нашего спорта. Эти ребята могут писать историю плавания и двигать результаты на запредельный уровень. А это будет влюблять в плавание совсем маленьких детей и их родителей.

— Вы из семьи пловцов. У вас не было вариантов пойти в другой вид спорта?

— Варианты были. Родители предоставляли мне разные возможности. Занимался многими видами спорта и даже уходил в искусство. В итоге постепенно все отсеялось, и я выбрал плавание. Не стремился преследовать родительские задачи и амбиции. Действовал исключительно своей головой. Конечно, прислушивался к их мнению, но все решения принимал самостоятельно. И нисколько не жалею, что пошел этим путем и оказался в плавании.

— Родители по-прежнему следят за каждым вашим стартом?

— Родители и моя семья всегда поддерживают меня, всегда в курсе дела, смотрят все трансляции, если они есть, болеют. Так же, как и я, анализируют заплывы в поисках идеального проплывания. Поэтому в этом плане мне повезло. Тыл надежно прикрыт, и всегда есть поддержка.

— В эйфории праздника, который вы подарили, можно было забыть, что этот ЧМ проводился не в олимпийском бассейне, а на 25-метровой дорожке, что сильно корректирует спортивные расклады. Кроме того, главным стартом нынешнего сезона была Олимпиада, состоявшаяся в июле — августе, и не все лидеры доехали до Венгрии. В вашей дисциплине ощущалось, что конкуренция была не самой мощной?

— Я бы не сказал, что это был легкий и проходной ЧМ. На него приехали спортсмены, у которых не все получилось на Олимпиаде. Да, это не уровень Игр, но заинтересованность в этом турнире сохранилась у многих лидеров плавания. Конкретно мне противостоял Цинь Хайян — олимпийский чемпион Парижа на дистанции 200 м. Пожалуй, самый известный пловец современности Леон Маршан также планировал соревноваться в Будапеште, но отказался от поездки в последний момент. Половина олимпийской команды США выступала на этом ЧМ. Так что эти соревнования очень показательные и информативные, но если мы хотим двигаться дальше, то нельзя останавливаться на достижениях сегодняшнего дня. Надо проанализировать свои результаты и попытаться их улучшить. Резерв еще точно есть.