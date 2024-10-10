World Aquatics изменила правила для россиян. Флаг не вернули, но послаблений довольно много

Нейтральным пловцам могут разрешить участие в эстафетах, а в синхронном плавании дают зеленый свет дуэтам и группам.

Международная федерация водных видов спорта World Aquatics опубликовала новые правила допуска нейтральных спортсменов. Они туманно названы «Политикой участия атлетов из стран, находящихся в состоянии конфликта», однако очевидно, что речь в первую очередь о представителях России и Белоруссии. До сих пор в отношении наших «водников» действовали самые жесткие ограничения среди всех федераций, допустивших россиян на большие соревнования. Теперь часть из них снята, что открывает перед отечественными сборными дополнительные возможности. Другой вопрос, что самые скандальные санкции — запрет на флаг, проведение крупных стартов и на общение со СМИ — остались неизменными. Так что часть спортсменов из принципа может отказаться от получения нейтрального статуса, как сделала это перед Олимпиадой в Париже.

Дискриминационные и неприемлемые требования

Напомню, World Aquatics объединяет плавание (в бассейне и в открытой воде), синхронное плавание, прыжки в воду (в том числе хайдайвинг) и водное поло. Прежние критерии допуска россиян и белорусов к международным стартам появились в сентябре 2023 года и, в частности, включали:

— запрет на флаг, гимн и национальные символы на экипировке;

— запрет на выступление спортсменов, имеющих контракты с вооруженным силами или другими силовыми структурами;

— бан спортсменов или тренеров «поддерживающих СВО»;

— допуск только в индивидуальных соревнованиях (под запретом в итоге оказались водное поло, синхронные прыжки в воду и командные старты прыгунов, дуэты и команды в синхронном плавании);

— не более одного спортсмена от страны в заявке на каждую дисциплину;

— запрет на появление перед СМИ на пресс-конференциях и в смешанных зонах;

— квалификационные результаты на крупнейшие турниры должны быть показаны за пределами России и Белоруссии;

— как минимум один из четырех обязательных допинг-тестов за 12 месяцев до подачи заявки тестов должен быть взят иностранной антидопинговой организацией.

Белорусы эти ограничения в целом приняли и довольно быстро вернулись на мировую арену. А вот российские национальные федерации сочли требования World Aquatics дискриминационными и неприемлемыми. В итоге мы бойкотировали февральский чемпионат мира. Перед Олимпиадой в Париже нейтральный статус имели только два пловца из России (Юлия Ефимова и Евгений Сомов), получавшие допуск самостоятельно, без помощи Всероссийской федерации плавания.

Лишь через два месяца после завершения Игр позиция отечественных чиновников по поводу возвращения наших «водников» на международную арену стала гибче. Буквально накануне появилась информация о новых российских пловцах, получивших нейтральный статус (правда, среди них пока нет главных звезд Евгении Чикуновой и Климента Колесникова) ради участия в Кубке мира и декабрьском чемпионате мира на короткой воде. Многие связали это с предстоящим объединением национальных федераций плавания, синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло в единую структуру. Однако, как выясняется, дело еще и в шагах навстречу, предпринятых World Aquatics.

Юлия Ефимова и Евгения Чикунова. Фото Всероссийская федерация плавания

Маленький шаг вперед

В первую очередь международная федерация убрала из документов о нейтральном статусе упоминания конкретных государств, поскольку прежний документ выглядел откровенным ущемлением прав спортсменов по «цвету паспорта». Определять список «стран, находящихся в состоянии конфликта», представителям которых надо получать нейтральный статус, будут восемь членов исполкома и 40 членов бюро World Aquatics. Нет сомнений, что в эту категорию попадут Россия и Белоруссия. А вот пополнит ли этот список Украина, Израиль, Палестина, Ливан, Иран, Йемен, Сирия, Судан и другие страны, участвующие в данный момент в вооруженных противостояниях, — вопрос интересный. Сам по себе факт, что спортивные чиновники присвоили себе право давать оценки сложным геополитическим процессам, мягко говоря, не вяжется с привычной миссией спорта.

Важный момент — новый документ не распространяется на водное поло. В нем Россия и Белоруссия остаются под полным запретом, что в принципе соответствует рекомендациям МОК в отношении командных видов спорта. Правда, в World Aquatics оригинально объяснили данный шаг тем, что дисциплина является «контактной» — как бы намекая на возможные драки в бассейне на политической почве. Это странный аргумент, учитывая бесконфликтное выступление наших легионеров в составе иностранных клубов и бывших россиян — за сборные других стран. Но с этим пока что ничего не поделать. Все попытки оспорить подобный подход в Спортивном арбитраже (CAS) пока провалились.

В новых правилах остались неизменными запрет на флаг и гимн, запрет на выступление спортсменов, связанных с вооруженными силами, бан атлетов, тренеров и вспомогательного персонала, «поддерживающих любые типы политических конфликтов или войн», а также запрет на общение со СМИ и проведение международных соревнований. Выдачей нейтральных статусов будет заниматься независимый трибунал Aquatics Integrity Unit (тот же, что выносит решения по допинговым делам), и его отказ теоретически можно оспорить в CAS. Шансов добиться правды здесь немного, но перспектива дальнейших разборок будет удерживать судей от совсем уж скандальных решений.

Главные изменения для нас связаны с тем, что в новом документе нет ни слова про запрет на эстафеты и другие коллективные дисциплины, а также об ограничениях в заявке на отдельные старты. Это очень хорошая новость в первую очередь для синхронного плавания, которое раньше имело возможность выставлять только солисток. Правда, пока что руководство нашей сборной синхронисток не объявило о возвращении на мировую арену, но, скорее всего, это вопрос времени. То же касается и прыгунов в воду, для которых теперь открыты синхронные прыжки. Наши пловцы получают возможность стартовать в эстафетах, где мы в прежние времена выступали достаточно успешно.

Антон Чупков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Конечно, выступление без флага и без возможности комментировать свои выступления — это тоже дискриминация. Но очевидно, что процесс нашего возвращения на международную арену будет медленным и нервным. Однако, если мы не хотим довольствоваться Играми БРИКС и неофициальными коммерческими стартами, необходимо двигаться вперед. Пусть это движение сопряжено с неприятными и даже унизительными моментами. После публикации новых правил остается еще куча вопросов, в том числе наших внутренних, например о бюджетном финансировании поездок нейтралов на международные старты. Но и World Aquatics предстоит выдержать давление западных правительств, которые будут недовольны частичным снятием санкций в отношении россиян и начнут противодействовать этому процессу, запрещая въезд наших спортсменов на свои территории.