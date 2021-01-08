Как выглядела в детстве и менялась российская звезда плавания Юлия Ефимова
Сегодня, 11:30
Юлия Ефимова — одна из самых красивых российских спортсменок, а еще обладательница серьезных спортивных наград и топового инстаграма, регулярно попадающего в наши недельные подборки соцсетей
Но иногда Юлия выкладывает не только фотографии в купальниках (они потрясающие), но и редкие детские фото. И вот мы решили посмотреть, как спортсменка выглядела до всех своих побед и медалей, в те времена, когда плавание еще не стало делом всей ее жизни и она легко могла бы оказаться, например, в гимнастике.
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото VK
Юлия Ефимова.
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото VK
Юлия Ефимова. Фото VK
Юлия Ефимова. Фото Александр Вильф
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