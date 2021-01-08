Как выглядела в детстве и менялась российская звезда плавания Юлия Ефимова

Юлия Ефимова — одна из самых красивых российских спортсменок, а еще обладательница серьезных спортивных наград и топового инстаграма, регулярно попадающего в наши недельные подборки соцсетей

Но иногда Юлия выкладывает не только фотографии в купальниках (они потрясающие), но и редкие детские фото. И вот мы решили посмотреть, как спортсменка выглядела до всех своих побед и медалей, в те времена, когда плавание еще не стало делом всей ее жизни и она легко могла бы оказаться, например, в гимнастике.

Юлия Ефимова. Фото Instagram

Юлия Ефимова. Фото Instagram

Юлия Ефимова. Фото VK

Юлия Ефимова.

Юлия Ефимова. Фото Instagram

Юлия Ефимова. Фото VK

Юлия Ефимова. Фото VK