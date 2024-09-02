Гендиректор Федерации плавания США зарабатывал миллионы. Но сборная показала худший результат за этот век

В Штатах назревает революция в одном из главных видов.

Доминирование американцев на летних Олимпиадах базируется по большому счету на двух «китах» — плавании и легкой атлетике. Это два самых медалеемких вида спорта, и именно представители США, как правило, забирают в них наибольшее число наград. Особенно важна роль пловцов: они собирают подчас до трети всех золотых медалей для Америки. В 2024-м победная серия США едва не прервалась — решающего перевеса над Китаем в общем зачете удалось достичь только за счет суммарно большего числа наград. И во многом проседание связано с неудачами в плавании. Перемены там назрели давно, но именно Игры в Париже стали спусковым крючком.

Впервые в XXI веке США собрали меньше 10 титулов в плавании

В плавательной среде США Олимпиада в Париже стала отрезвляющим событием. До Игр-2024 американцы словно игнорировали все сигналы, которые сулили если не провал, то завершение прежнего доминирования. Еще чемпионат мира в Фукуоке год назад показывал смену тренда. Американцы тогда впервые за многие годы уступили в общем медальном зачете, причем тотально — на 13 золотых от Австралии смогли ответить победами только на семи дистанциях. В опасной близости оказались Китай и Франция. Явный повод задуматься, однако успокоил американцев предолимпийский Катар-2024, где частично резервный состав отыгрался за прошлогоднюю неудачу.

Хотя ЧМ в Дохе скорее доказывал, что все не так здорово, как прежде. Только восемь золотых — всего на одну больше у финишировавшего вторым Китая. К тому же, на счастье американцев, своих лидеров поберегла Австралия и доверилась молодежи. Так или иначе реальное положение дел можно оценивать по итогам Олимпиады. И тут с какой стороны посмотреть. Да, США вновь взяли медальный зачет. Причем Америка первая, как ни посчитай, — и по золоту, и по общему количеству медалей, и по очковой системе, и даже отдельно по серебру и бронзе. Тотальное превосходство. С другой стороны, у Австралии всего на одну победу меньше. А сами американцы набирали за Игры меньше десяти золотых 36 лет назад — на Олимпиаде в Сеуле. Тогда последний раз они и уступали в общем медальном зачете, поскольку первое место забрали представители ГДР.

Фото Global Look Press

Второй по зарплате спортивный чиновник США скрывал финансовые отчеты

С тех пор меньше 11 золотых у США в плавании не было никогда, притом что плавательная программа (не без лоббистских усилий американцев) неуклонно расширялась. С 2020 года разыгрывается уже 37 комплектов наград, по 18 у мужчин и женщин и один смешанный вид. При этом доля американских побед неуклонно снижается и достигла своего исторического минимума в Париже. Показатель кризиса — первое в истории поражение на Олимпиаде в комбинированной мужской эстафете 4х100 м. С того момента как ее включили в программу Игр, первыми всегда были представители США, за исключением разве что Олимпиады-1980, которую американцы проигнорировали. Во всех остальных случаях начиная с 1960 года потеснить Америку не удавалось никому. И вот в Париже первый — Китай с невероятным Пань Чжаньлэ.

По ту сторону Тихого океана могут сколько угодно говорить про допинг, однако фактов эти разговоры не изменят. Поэтому сразу после Олимпиады в руководстве USA Swimming начались масштабные чистки. Официальная оценка выступления на Играх — «неудовлетворительно». Поэтому многолетнего босса организации, одновременно ее генерального директора и президента Тима Хинча вынудили подать в отставку. Причем в пресс-релизе не постеснялись высказать претензии касательно его работы. В документе говорится о непрозрачности в вопросах комплектования персонала национальной сборной, отсутствии обратной связи с региональными членами федерации. И самое главное — сокрытие финансовых отчетов о работе USA Swimming. И это при том, что сам Хинч — второй по зарплате спортивный чиновник Америки. С его годовым доходом свыше миллиона долларов он уступает только руководителю федерации легкой атлетики Максу Сигелу — у последнего оклад 3,8 миллиона долларов за год.

Кэти Ледеки. Фото Global Look Press

Готовить новую звезду для сборной США будет Фергюсон

Несмотря на дежурные фразы о том, что любовь Тима к плаванию не вызывает сомнений, на многочисленные благодарности за заслуги перед Америкой, успешную работу во время пандемии COVID-19 и различные инновации вроде проведения олимпийского отбора на футбольном стадионе (в Казани в это время громко посмеялись, ведь в Татарстане в 2015 на футбольной арене провели целый ЧМ), совет USA Swimming единогласно проголосовал за лишение Хинча его полномочий. Сам Тим протестовать не стал. «Это была замечательная глава в моей жизни. Я работал на благо спорта, который любил с юности. Уверен, что будущее организации в надежных руках и она продолжит оставаться лидером на мировой арене», — сказал Хинч коллегам на прощание. Впрочем, совсем из мира плавания Тим не уходит. Номинальную должность в правлении федерации за ним все-таки оставляют.

А новым гендиректором назначили бывшую правую руку Тима — Шану Фергюсон. Приглашение на руководящую роль женщины соответствует текущим мировым трендам. При этом задачи перед Фергюсон стоят амбициозные. Она должна подготовить за эти четыре года новую сборную, которая докажет в Лос-Анджелесе в 2028-м, что сомнения в уровне американского плавания напрасны и все трудности в прошлом. Сама Фергюсон выделяет среди ключевых задач поиск нового лица американской сборной. После ухода Майкла Фелпса и Райана Лохте на эту роль претендовала Кэти Ледеки. Но, во-первых, годы берут свое, и Ледеки-2024 уже не та, что в 2016-м. Наивно рассчитывать, что она останется лидером в 2028-м. А во-вторых, на фоне ярких китайцев, француза Леона Маршана, канадки Саммер Макинтош и австралиек сборная США и правда будто бы без суперзвезды. Но сможет ли это изменить Фергюсон?