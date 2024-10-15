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Сюрприз дня: объединенную Федерацию водных видов спорта возглавит Мазепин-старший. Его поддержал Дегтярев

Дмитрий Мазепин возглавит Федерацию водных видов спорта России
Егор Сергеев
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Дмитрий Мазепин возглавит Федерацию водных видов спорта России.
Фото Андрей Голованов/ВФП, Global Look Press
Обошел конкурентов на повороте.

Основатель и экс-владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин возглавит объединенную Федерацию водных видов. Его кандидатуру поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале: «Провели встречу с Дмитрием Мазепиным. Он давно поддерживает спорт в России, возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания. Обсудили его выдвижение на пост президента Федерации водных видов спорта от Пермского края. Поддерживаю это решение».

Также Дегтярев пожелал удачи Мазепину: «Убежден, что объединенная Федерация водных видов спорта России под его началом добьется еще больших успехов».

Михаил Дегтярев и Дмитрий Мазепин.
Фото Telegram-канал Михаила Дегтярева.

На пост президента претендовали другие люди

Изначально войти в руководящие органы новой федерации планировали президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников и президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. Кроме того, свое участие в работе организации не исключил президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов. При этом фамилия Мазепина в СМИ не фигурировала.

Теперь, когда вопрос с главой организации фактически решен, вышеперечисленные функционеры могут рассчитывать только на вхождение в исполнительный комитет или бюро (пока неизвестно, как будет называться руководящий орган федерации). Никто из них пока не комментировал новость о Мазепине.

Сборная России по&nbsp;синхронному плаванию. Федерации водных видов спорта тоже решили объединить. Следующие на очереди лыжи?

Что за объединенная федерация?

Новость об объединении всех российских федераций, связанных с водными видами спорта, появилась 1 октября. Тогда стало известно, что в новую структуру войдут ВФП, ФВПР, Российская федерация прыжков в воду, Федерация синхронного плавания России.

Решение было принято после встречи Дегтярева с Сальниковым и объяснялось следующим образом: «В мире все водные виды спорта объединяет WorldAquatics. В большинстве стран, которые добились значительных успехов в этих видах спорта, они также развиваются под эгидой одной организации. Когда наши федерации объединятся, это позволит добиться лучших результатов, в первую очередь в развитии детско-юношеского спорта, и повысить массовость», — заявил министр.

31 октября состоится конференция, на которой будут решены все организационные вопросы. В том числе в этот день будет избран Мазепин — это уже фактически подтвердил Михаил Владимирович в своем Telegram-канале.

Плавание
прыжки в воду
Дмитрий Мазепин
Михаил Дегтярев
Синхронное плавание
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