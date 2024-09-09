Евгения планирует выступать в ближайшее время только на внутренних стартах и бороться с собой.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся традиционный предсезонный баскетбольный турнир «Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова». Победу в нем праздновал местный «Зенит», а матчи посетили многие звезды шоу-бизнеса и спорта. Среди них — серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда, чемпионка Европы Евгения Чикунова. В интервью «СЭ» главная надежда российского плавания рассказала о лучшем старте в период изоляции, а также поделилась впечатлениями от прошедших Олимпийских игр в Париже.

Испытываю только гордость за серебро Насти Кирпичниковой

— Как часто вы посещаете матчи баскетбольного «Зенита»?

— Это мой второй поход на баскетбольный «Зенит». Еще один раз была на футболе. Честно, мне очень нравится следить за баскетбольными и футбольными матчами вживую. Атмосфера очень классная, так что с удовольствием принимаю такие приглашения. Зовите еще.

— В конце июля, отвечая на вопрос про нейтральный статус, вы сказали, что «нужно еще раз подумать, хочу ли я этого». За последний месяц созрело какое-то решение?

— Понимаю, что все СМИ вынесли эту фразу в заголовок, но смысл того ответа был другой. Я скорее рассказывала о том, какой путь мне надо проделать, чтобы постараться вернуться к международным стартам. Он непростой, и это еще мягко сказано. Поэтому прямо сейчас мыслей о нейтральном статусе у меня нет. В этом году буду стартовать на внутренних соревнованиях. У нас начинается сезон короткой воды: чемпионат России и Кубок Владимира Сальникова. Оба старта пройдут в Санкт-Петербурге, в моем родном городе. Для меня это дополнительная мотивация показать высокие результаты.

— Многие очень ждут вашего возвращения.

— Когда-то это случится, и я надеюсь, что буду готова к этому [уровню соперничества на международных стартах].

— А кто-то из наших спортсменов намерен получить нейтральный статус в ближайшее время?

— Честно, я не обладаю такой информацией.

— Cледили за Олимпиадой?

— Конечно. Все-таки мне важно быть в курсе событий в своем виде спорта.

Леон Маршан. Фото Global Look Press

— Кто вас больше всего впечатлил?

— Выделю перформанс Леона Маршана. Выиграть два золота за вечер — это невероятно. К тому же на таких сложных дистанциях (с разницей в два часа французский пловец победил на 200 м баттерфляем и 200 м брассом, и оба раза с олимпийским рекордом. — Прим. «СЭ»).

— Как вам разговоры о том, что его сравнивают с Майклом Фелпсом?

— Считаю, что он уже сделал очень многое, чтобы считаться самостоятельной фигурой, а не чьим-то последователем. У Леона очень классная техника. Думаю, пловцы по всему миру вдохновляются его примером.

— Что скажете о серебряной медали Анастасии Кирпичниковой, которая стала представлять Францию? Поздравляли ее?

— Конечно, мы тепло общаемся с Настей. Я ее поздравила и была очень рада, когда она взяла медаль на дистанции 1500 м вольным стилем. Не сказать, что мы давно знакомы — года три-четыре, но она очень хороший человек. Так что испытываю только гордость за ее достижение. К тому же у нее была такая невероятная поддержка в Париже. Это запомнится на всю жизнь.

— А что скажете про китайских пловцов, которых травили в Париже за ситуацию с оправданием за допинг?

— Действительно, на них оказывался невероятный прессинг. А сколько они сдавали допинг-тестов непосредственно в Париже... И после такого завоевать так много медалей. Это достижение, которое заслуживает уважения.

— А в целом что думаете про эту истерию вокруг них?

— Не хочется лезть в этот скандал.

Евгения Чикунова. Фото Андрей Голованов/Всероссийская федерация плавания

Тренируюсь с мыслью о том, что мне надо бороться исключительно с собой

— Было ли у вас общение с участниками Олимпиады?

— Да, Татьяна Смит (двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР. — Прим. «СЭ») написала, что хотела бы видеть меня в Париже. Сообщения приходили и от других девушек, с которыми я немного общаюсь. К сожалению, у меня не получилось выступить на Играх-2024, но я надеюсь, что еще будет возможность посоревноваться с ними.

— На Кубке Балтийского моря вас объявляли, как «двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024». Как к этому относитесь?

— Мне уже задавали этот вопрос. Все просто: когда выхожу на старт, думаю исключительно о дистанции, о секундах, а не о том, как меня объявляют дикторы.

— Хватает ли вам конкуренции на внутренних соревнованиях?

— За то время, что стартую исключительно в России, я к этому уже привыкла. Считаю, это неплохой навык — ориентироваться только на себя. Плыть исходя из своих сил, своих ощущений. Поэтому тренируюсь с мыслью о том, что мне надо бороться исключительно с собой. Со своими рекордами.

— В прошлом году на чемпионате России по плаванию в коротком бассейне многие написали про ваше шуточное противостояние с Юлией Ефимовой, когда она вышла в форме «Спартака», а вы на следующий день появились в форме «Зенита». Как думаете, не стоит ли придумывать побольше таких историй?

— В плане раскручивания наших внутренних стартов нам определенно есть куда расти. Но подсказать направление я не смогу.

Во время изоляции самым ярким стартом для меня были Игры дружбы в Казани в 2022 году. Они были потрясающе организованы, очень много болельщиков на трибунах. Тогда я почувствовала атмосферу международных стартов на российской арене. Хотелось бы побольше именно такого.

— Вообще Казань часто называют столицей мирового плавания. В этом что-то есть?

— У них очень хорошая инфраструктура для спортсменов, сам бассейн, «быстрая» вода. Всегда с удовольствием возвращаюсь в Казань. Недавно открылся еще очень крутой бассейн в Екатеринбурге, где прошел Кубок России. Здорово, что теперь у Казани появилась альтернатива внутри страны. В столице Свердловской области для пловцов созданы суперусловия.

— Людям, которые не так пристально следят за плаванием, соревнования в Екатеринбурге запомнились тем, что Юлия Ефимова пожаловалась на плохие условия размещения.

— Это скорее вопрос к команде Москвы, так как спортсменов расселяют регионы. Санкт-Петербург поселил нас в другую гостиницу, и меня все устраивало.

— А как обстоят дела с бассейнами в Петербурге?

— На самом деле, условия в принципе неплохие. Есть хорошие бассейны для всероссийских стартов и тренировок. Единственное, огорчает, что в моем родном городе нет бассейна, который бы подходил под организацию крупных международных стартов. Как в Казани или в Екатеринбурге. Тут бы хотелось улучшений, но от меня это не зависит.