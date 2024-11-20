«Буду рад, если останусь нужным человеком». Двукратный чемпион мира по плаванию Чупков завершил карьеру

Намекал на это еще после Олимпиады в Токио.

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков в интервью «Матч ТВ» объявил о завершении карьеры. В первый раз желание уйти он озвучил еще несколько лет назад, но теперь все официально: спортсмен будет выстраивать жизнь вне спорта.

Что он сказал

27-летний пловец поделился, что больше не видит свою жизнь в спорте — он планирует развиваться в других направлениях. Причем Антона не интересует даже тренерство: сейчас он максимум проводит мастер-классы.

Чем именно Чупков планирует заниматься дальше, пока непонятно. Спортсмен лишь отметил: выбранный им путь очень далек от профессионального спорта. Впрочем, он всегда рад оказать помощь кому-то из мира плавания.

«Стремлюсь уже к другому, — рассказал Антон. — Тема большого профессионального спорта уже ушла, я перелистнул эту страницу. Безо всяких угрызений совести. Я знаю, чем хочу заниматься, и иду к этому. Я бы не сказал «выработался», здоровье и силы позволили бы дальше плавать и показывать хорошие результаты. Надоело? Тоже так сказать не могу. Просто захотел другого. Период моей жизни, связанный с профессиональным спортом, заканчивался. К этому все и шло.

Я буду рад, если останусь нужным человеком. Опыт выступлений у меня большой, опыт тренировочного процесса тоже. У меня всегда были хорошие отношения с федерацией. Если кому-то нужна будет помощь, какая-то поддержка, постараюсь ее оказать, насколько позволят силы и занятость».

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков. Фото Getty Images

Чупков уже не первый раз говорит о завершении карьеры

В апреле 2023-го Антон сообщил о приостановке карьеры — объяснил это личными причинами. А в 2021-м в 24 года он вообще чуть не завершил выступления. После финального заплыва на 200 метров брассом на Олимпиаде в Токио объявил, что это был один из последних его стартов на высоком уровне. Так спортсмен отреагировал на четвертое место.

«Я думал уйти после Токио и даже сказал в микст-зоне, что, возможно, это один из моих последних стартов. По сути, так и получилось. Был один из последних моих международных стартов. Я тренировался, плавал, выступал, но чувствовал, что конец моей карьеры близок. Это не связано с неудачей в Токио или отстранением от международной арены», — рассказал Чупков в интервью.

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков. Фото Getty Images

Как прошла карьера Чупкова

Антон — двукратный чемпион мира на дистанции 200 метров брассом. А еще он наводил ужас на соперников своей стратегией: большую часть дистанции оставался сзади, но ближе к финишу включался и прорывался к медалям — оба золота ЧМ он выиграл в таком стиле. Правда, к олимпийскому чемпионству Чупков так и не пришел — отметился только бронзой на Играх 2016 года в Рио.