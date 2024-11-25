«Они все сочиняют на ходу». В Китае нашли допинг в лапше

В деле о триметазидине в пробах китайских пловцов — новая теория, связанная с паленым алкоголем.

Австралийские СМИ обнародовали новые факты из расследования допингового дела 23 китайских пловцов, которое будоражит мировой спорт уже более полугода. Спортсмены из сборной КНР были пойманы на запрещенном триметазидине (TMZ) накануне Олимпиады-2020, но, в отличие от россиянки Камилы Валиевой (в пробе которой в 2021 году нашли тот же кардиологический препарат), были полностью реабилитированы в связи с «непредумышленным заражением». Теперь выясняется, что глава китайского антидопингового агентства Ли Чжицюань объяснил инцидент употреблением... загрязненной допингом лапши, приготовленной с использованием некачественного кулинарного вина. Специалисты шокированы новой теорией и сильно сомневаются в ее правдоподобности.

Теория кулинарного заговора

«В этой истории больше поворотов, чем в фильме о Джеймсе Бонде. И все это, скорее всего, полная выдумка, — приводит австралийское отделение информагентства AP мнение генерального директора правозащитной группы Global Athlete Роба Келера. — Это заставляет подозревать, что люди просто сочиняют разные объяснения по ходу дела, надеясь, что интерес к этой истории рано или поздно сойдет на нет».

Напомню, что «дело китайских пловцов» полыхнуло в апреле нынешнего года и рассорило самых яростных борцов за чистый спорт — Всемирное антидопинговое агентство и Антидопинговое агентство США. Американцы при помощи своих спецслужб добыли скандальную информацию, которую ВАДА скрывало три года, и потребовали пересмотреть оправдательный приговор, отобрав у спортсменов из КНР медали Олимпиады-2020. При этом всемирное агентство настаивало, что оснований для наказания китайцев не было — объяснения, представленные правоохранительными органами Китая, выглядели очень убедительно.

Как следует из опубликованных материалов дела, триметазидин в низкой концентрации появился в пробах пловцов во время предолимпийских сборов летом 2021 года, когда все спортсмены проживали в одном отеле. «Заражение» якобы произошло через кухню, но как конкретно — здесь версии расходятся. В качестве возможных источников назывались посуда и вентиляционная шахта. Но оставалось непонятно, как именно там оказался TMZ. Теперь, благодаря публикации AAP, открылся и этот нюанс. Хотя новое объяснение вызывает еще больше недоумения, чем предыдущие.

Китайские следователи считают, что во всем виновата говяжья лапша, приготовленная при помощи некачественного кулинарного вина. В азиатской кухне вино, которое делают из рисового крахмала, считается одной из основных приправ. Также его применяют на фармацевтических заводах при изготовлении дигидрохлорида триметоксифенилметилпиперазина — основы триметазидина. Отходы этого химического производства якобы и попали в паленое вино, закупленное для ресторана отеля, в котором пловцы проживали летом 2021 года. Ли Чжицюань отметил, что власти уже привлекли к ответственности лиц, ответственных за распространение некачественной приправы.

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Конфликт интересов

Кулинарная версия встречена антидопинговыми чиновниками крайне скептически. Юрист Эрик Коттье, нанятый Всемирным антидопинговым агентством для расследования дела, отклонил это объяснение как спекулятивное. «Если бы этому уделили больше внимания, то потребовалось бы документирование данной версии, а затем ее научное подтверждение», — написал Коттье в своем отчете. Тем не менее теория попала в 58-страничное расследование юриста, которое в конечном итоге позволило ВАДА заявить: агентство действовало разумно, приняв версию Китая о «случайном заражении».

Существовала ли «заразная» лапша на самом деле — сказать сложно. В антидопинговых делах за последние годы всплывали самые невероятные версии «заражения» допингом. Начиная от стероидов, занесенных в организм в результате массажа, общения с собаками и даже использования чужих полотенец. И заканчивая мельдонием в коровьем молоке и болденоном в говядине. Главный вывод из путаных заявлений ученых — ничего невозможного в этом всем нет. Хотя в недавнем деле чешской теннисистки Николы Бартунковой источником «заражения» триметазидином признана совсем не лапша, а биодобавка с экстрактом расторопши. И столь разные объяснения провоцируют подозрения, что эти дикие истории — не более чем оправдания, призванные скрыть реальные случаи применения допинга.

Ну и главное, в процессе взаимных публичных упреков ВАДА и Американское антидопинговое агентство открывают для публики такие вопиющие случаи допинговых нарушений, сокрытия инцидентов и спорных трактовок законов, что просто волосы на голове шевелятся. Ну и в целом судьба конкретных китайских пловцов — это лишь повод поговорить о несовершенстве и субъективности существующей мировой антидопинговой системы. Двойная роль агентства как регулятора и следователя постоянно создает конфликт интересов и мешает беспристрастности рассмотрения дел, от которых зависят судьбы тысяч звезд спорта и простых атлетов. И с этим явно пора что-то делать.