Статьи
Новости Олимпиада
Главная
Плавание

Скандалы

Сегодня, 11:00

«Угрожал публикацией интимных видео». Звезда плавания оправдывается после откровений брошенной невесты

Невеста олимпийского чемпиона по плаванию Цинь Хайяна обвинила его в измене
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Пловец Цинь Хайян на Олимпиаде в Париже
Пловец Цинь Хайян обвиняется в измене беременной невесте.
Фото Global Look Press
Олимпийский чемпион Цинь Хайян заявляет, что все рассказы о его развратном образе жизни — это «фейковые новости».

Рекордсмен мира и олимпийский чемпион Цинь Хайян впервые публично прокомментировал скандал, полыхающий вокруг его личной жизни уже несколько недель. 25-летний брассист подтвердил свой высокий класс, выиграв заплыв на 50 метров на этапе Кубка мира на короткой воде в Сингапуре, после чего был вынужден отреагировать на многочисленные обвинения бывшей невесты, опубликованные в социальных сетях. По словам звездного спортсмена, рассказы о его изменах, подлости и любви к роскоши — это «фейковые новости», а мстительная женщина будет привлечена к ответственности за клевету. Это уже не первый секс-скандал в китайском спорте, который в последнее время становится более открытым, по крайней мере для таких историй.

Внезапная популярность

Цинь Хайян — один из лидеров сборной Китая по плаванию. На Олимпиаде в Париже он завоевал золото в комбинированной эстафете 4х100 метров, а в 2023-м стал первым в истории пловцом, которому удалось выиграть все три дистанции в брассе на одном чемпионате мира. На счету Циня также рекорд мира на брассовой двухсотметровке (2.05,48). А еще его имя фигурирует в «черном списке» попавшихся на триметазидине летом 2021-го, но реабилитированных китайским антидопинговым агентством из-за якобы «непредумышленного заражения». Но настоящая слава пришла к Хайяну после публикации его бывшей девушки в соцсети Weibo примерно месяц назад. После этого имя пловца оказалось в числе лидеров по запросам в китайском сегменте интернета.

«Я прошу прощения за то, что выношу личную жизнь на публичное обозрения, но проблемы, которые накопились, не могут быть решены, и я больше не могу этого терпеть, — написала девушка, которая скрывает свое настоящее имя, выступая под никами Маленькая Толстушка и Хозяйка забегаловки. — Я хотела сохранить все в тайне, но твое поведение заставило меня понять, что я любила не того человека. Я говорила тебе бесчисленное количество раз, что твоя цель — стать олимпийским чемпионом, и для этого ты должен беречь свою репутацию. В ответ ты снял со мной интимное видео и угрожал его опубликовать в случае нашего разрыва».

Бывший баскетболист И&nbsp;Цзяньлянь подозревается в&nbsp;связи с&nbsp;проституткой-трансгендером. Бывшего игрока НБА подозревают в связи с проституткой-трансгендером. У него есть жена и двое детей

Фанаты пловца уверяют, что автор скандальной публикации — 26-летняя женщина-предприниматель, которая ранее финансировала карьеру Циня. До начала этой истории у нее было 147 тысяч подписчиков в Weibo, для которых публиковались совместные фото и видео со звездой спорта, в том числе удивительные кадры, на которых девушка во время церемонии награждения взбирается вместе с Хайяном на подиум. Сейчас же обманутая невеста в длинном посте поведала, что в период ее беременности бывший возлюбленный изменял ей с фанатками и некой спортсменкой из сборной по синхронному плаванию. Кроме того, он не гнушался связями с проститутками. При этом семья пловца не препятствовала его грязному поведению и в ответ на возмущения невесты призывала ее «проявить понимание».

Пловец Цинь Хайян на Олимпийских играх в Париже
Фото Global Look Press

Падение железного занавеса

Маленькая Толстушка уверяет, что она финансировала подготовку своего неверного бойфренда к Олимпиаде в Париже, покупала ему предметы роскоши и даже дарила подарки его фанатам. «Что ты наделал? О чем ты думаешь? Похоже, тебя интересует только то, насколько привлекательны твои поклонницы», — горько вопрошает бывшая невеста в соцсетях. Цинь Хайяна и правда раньше критиковали за страсть к дорогим вещам. Так, недавно в сетях появились кадры сборной Китая по плаванию в аэропорту, на которых звездный брассист щеголяет в куртке Louis Vuitton стоимостью около 7000 долларов, в то время как герой Олимпиады-2024 Пан Чжанлэ стоит в простом джемпере и футболке.

Пловец Цинь Хайян
Фото Global Look Press

В общем, на фоне разгоревшегося скандала Циню пришлось закрыть свои аккаунты в соцсетях, а его команда выступила с заявлением, в котором пообещала привлечь женщину к суду за клевету и разрушение репутации звезды спорта. «Фейковые новости, — прокомментировал рассказ бывшей невесты Хайян после своей победы в Сингапуре. — Все, что я могу сделать в такой ситуации, это сосредоточиться на себе. Мне просто нужно отключиться от информационного потока и заниматься своим делом». В качестве поддержки пловца фанаты попытались очернить его бывшую подругу, найдя в соцсетях фото, подтверждающие ее измены спортсмену с другими мужчинами. Однако все это не снизило накала страстей.

Пен Шуай. «Случилось гигантское непонимание». Пэн Шуай в разгар Олимпиады снова отрицает сообщения об изнасиловании

Китайский спорт принято обвинять в чрезмерной закрытости. Действительно, о его звездах обычно известно очень мало, однако благодаря соцсетям в последнее время информация просачивается в публичное пространство. В результате становится понятно, что многие знаменитости в сборных КНР — вовсе не «послушные солдатики», а живые люди с совершенно человеческими эмоциями и беспорядком в личной жизни. Например, недавно в скандал попал знаменитый баскетболист И Цзяньлянь, обвиненный в связях с проституткой. В 2021 году весь мир спорта стоял на ушах после признаний теннисистки Пэн Шуай в том, что она стала жертвой домогательств со стороны высокопоставленного чиновника. В начале нынешнего года китайского фигуриста Лю Синьюя обвиняли в соцсетях в сексуальном насилии над несовершеннолетними и употреблении наркотиков. Большинство этих историй со временем сошли на нет, но канал распространения информации остается открытым, а это значит, что новые темы не заставят себя долго ждать.

Читайте также
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Татьяна Тотьмянина и Саша T-Killah — новая пара «Ледникового периода»
Наводнение в Испании привело к катастрофическим последствиям из-за бездействия властей. Что известно
Россиянина депортировали из Турции по обвинению в нарушении тайны личной жизни
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
Медведев отметил отсутствие у РФ повода для завышенных ожиданий от выборов в США
Популярное видео
«Спартак» отпустил Заседу и новый провал «Амура»
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Линден Вей вынужден уехать в Канаду
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Четверо в одной лодке. Водные российские федерации окончательно объединились

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости