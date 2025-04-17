Ефимова не может отобраться на второй большой турнир подряд. Финал великой карьеры?

На чемпионате России в Казани Юлии не хватило совсем немного до квалификационного норматива на чемпионат мира.

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова привычно проиграла своей молодой сопернице Евгении Чикуновой на чемпионате России в Казани на дистанции 200 метров брассом. Второе место вроде бы давало звездной ветеранше путевку в сборную страны, но беда в том, что 33-летняя спортсменка совсем чуть-чуть не добралась до квалификационного минимума. И теперь ее поездка на чемпионат мира, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре, под огромным вопросом. Теоретически в ближайшую пятницу Юлия может исправить ситуацию в заплыве на 200 метров, но в последнее время Ефимова тяготеет к более коротким дистанциям, и шансов практически нет. Это ставит под вопрос целесообразность продолжения карьеры звезды, ведь ранее она не смогла показать необходимых секунд и для участия в Олимпиаде-2024, а сохранить кондиции до Игр в Лос-Анжелесе будет крайне тяжело.

Думала, что Женя поплывет побыстрее — и я вместе с ней

Выступление в столице Татарстана Ефимова начала с того, что выиграла полуфинал на «полтиннике». Это дало ее фанатам повод рассуждать о том, что «великая брассистка вернулась». Но на следующий день в финале Юлия уступила Евгении Чикуновой 0,11 секунды, а главное — никому из наших лидеров не удалось попасть в норматив на чемпионат мира, который составляет 30,45 секунды. Тем не менее после этой неудачи самая знаменитая пловчиха страны излучала оптимизм и заявляла о намерении исправиться на любимой стометровке. Но и там Ефимову ждало разочарование — второе место с результатом 1.06,88 следом за Евгенией Чикуновой (1.06,13). Норматив при этом составляет 1.06,69. То есть Юлии для оформления лицензии на ЧМ не хватило 19 сотых секунды.

Это очень обидно, с учетом того, что на двухсотке шансы призера двух Олимпиад намного ниже. А турниров, на которых можно исправить ситуацию, у российских спортсменов в ближайшее время не намечается. Таковы особенности нейтрального статуса, с которыми мы вынуждены мириться уже полтора года (раньше, напомню, World Aquatics не признавала даже чемпионат России). Ефимова заявлена на серию коммерческих турниров «Маре Нострум». Ее этапы пройдут 17-18 мая в Монако, 21-22 мая — в Барселоне (Испания), а 24-25 мая — в Кане-ан-Руссийоне (Франция). Однако результаты этих стартов для отбора не учитываются. Это означает, что Юлия с большой вероятностью пролетает мимо Сингапура и теперь должна задуматься о дальнейшей карьере. Три последних чемпионата мира она пропустила из-за санкций, на Олимпиаду-2024 не отобралась. Следующий ЧМ только в 2027 году. А на ближайших Играх спортсменке будет уже 36 лет.

«По-моему, это лучший результат с тех пор, как я вернулась, отдала абсолютно все, что могла, — заявила Ефимова после обидного результата на двухсотке в Казани. — Я старалась, тянулась за Чикуновой, но чуть-чуть не хватило. На самом деле хорошо, когда рядом такой соперник, работала на растяжку за ней, но думала, что Женя поплывет побыстрее, — и я вместе с ней. Остается еще одна дистанция — 200 метров брассом».

«Есть ли ресурс на норматив? Честно сказать, не знаю. Я уже говорила, что мне было тяжело перед чемпионатом 2-3 недели, — делилась Ефимова перед финалом. — Я пыталась расслабиться. Единственный шанс был у меня на 50 метрах, как я думала. Но сейчас все равно, конечно, в ходе борьбы я раскрываюсь немножко и буду максимально делать все, что от меня зависит, как обычно».

Евгения Чикунова норматив на чемпионат мира на дистанции 100 метров брассом выполнила. Квалификационная планка на двухсотке у женщин составляет 2.25,56. Полуфиналы и финалы на чемпионате России в Казани намечены на 18 апреля.

Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»

Невоплощенная мечта

В 2021 году Ефимова взяла двухлетнюю паузу в карьере, во время которой наслаждалась жизнью (главным образом в США, где ранее тренировалась почти десять лет). Но в 2023-м Юлия неожиданно вернулась на Родину, мужественно преодолела все региональные отборы и начала выступать на уровне призера чемпионатов и Кубков страны. Конечно, конкурировать с молодой звездой отечественного брасса Евгенией Чикуновой ветеранше было тяжело. Время от времени Юлия проигрывала даже Татьяне Белоногофф (которая в этом году ушла из спорта). Но в целом упорство прославленной чемпионки достойно уважения. Особенно в свете неудач, которые преследуют ее при попытках пробиться на международные старты.

Весной 2024 года Юлия вопреки воле Всероссийской федерации плавания получила нейтральный статус и попыталась отобраться на Игры. Но сначала Ефимова по состоянию здоровья пропустила квалификационный турнир в Баня-Луке, а потом на фоне непогоды не сумела показать нужных секунд в открытом бассейне на Багамах. В итоге в Париж шестикратная чемпионка мира не попала и отметилась лишь скандалом из-за недовольства условиями проживания в официальном отеле на Кубке России в Екатеринбурге. После этого Юлию ждали на азиатских этапах Кубка мира, но она пропустила их по странной причине — по вине бездомной собаки, из-за нападения которой спортсменка выбыла из тренировочного процесса почти на месяц.

Потом был чемпионат мира на короткой воде в Будапеште (Венгрия), где титулованная брассистка ни разу не добралась даже до финалов — на дистанции 50 метров заняла 11-е место (29,92), на сотке стала десятой (1.04,38), а на двухсотке — 13-й (2.21,79). На фоне блестящего выступления коллег-«нейтралов» из России это выглядело, мягко говоря, бледно. Тем не менее Ефимова продолжала тренироваться в Таганроге (где занималась и до отъезда в США), нацелившись на «большой» чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре. Увы, и здесь не повезло. «Переболела чемпионатом России, потом какие-то травмы старые, — рассказывала Юлия в Казани. — Как обычно на соревнованиях. За две недели до чемпионата настроение было вообще не очень».

«Сначала работала на шикарном сборе в Кабардинке, первый раз там побывала. Знаю, у нас сборная туда ездит, но мне не доводилось там бывать, — говорила спортсменка о своей подготовке к выступлению в Казани. — Мне очень понравилась сама база, бассейн, называется он, по-моему, «Жемчужина моря». В общем, я была приятно удивлена, плюс меня пустили туда с Джаспером (любимой собакой Ефимовой. — Прим. «СЭ»). И это было прям вообще круто. Там, правда, было холодновато, но тем не менее мне очень понравилась база. Затем, как обычно, поехала на свою базу в Таганрог, где тренировалась две недели. Время до чемпионата мира есть, меня взяли на «Маре Нострум». Надеюсь, расплывусь на этих стартах. У нас все хорошо, но соревнований мало, чемпионат Москвы прошел, там плывешь всего один раз, а надо хотя бы по два».

Фото Global Look Press

Увы, все эти усилия оказали тщетными. По формальным признакам Ефимова, скорее всего, окажется за бортом чемпионата мира. И это на самом деле большая потеря. Ведь, несмотря на выпады многочисленных хейтеров, Юлия — самая заметная фигура в отечественном плавании в последние десять лет. Конечно, смена поколений неизбежна. Но Ефимова явно заслужила более яркого завершения карьеры, чем недобор 19 сотых до норматива на чемпионате страны. «Заканчиваю карьеру? Пока нет, сейчас нужно тренироваться, чтобы принимать участие в международных соревнованиях. Зачем продолжать выступать? У меня всегда была мечта завоевать золотую медаль Олимпиады, но пока не удалось. Это меня так долго и удерживает в спорте», — говорила Ефимова в интервью «Матч ТВ» в сентябре прошлого года.