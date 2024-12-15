Россия триумфально завершила ЧМ: мировой рекорд в эстафете, пятое золото Лифинцева и второе место в общем зачете

Наши атлеты зажгли в последний день чемпионата мира в Будапеште.

Российские спортсмены завоевали две медали в последний день чемпионата мира на короткой воде в Будапеште. У наших спортсменов золото в мужской комбинированной эстафете 4х100 метров, а также серебро на дистанции 50 метров брассом — у Кирилла Пригоды.

Всего национальная команда на турнире завоевала 10 медалей: 6 золотых и 4 серебряных. В общем зачете Россия уступила только команде США, у которой 18 первых мест.

Отдельно стоит отметить Мирона Лифинцева. 18-летний спортсмен стал пятикратным чемпионом мира.

Серебряное «проклятье»

Кирилл Пригода в последний день чемпионата мира наверняка хотел наконец-то выиграть заплыв на 50 метров брассом и взять личное золото чемпионата мира. До этого он дважды оставался вторым — на дистанциях 100 и 200 метров. Сначала проиграл китайцу Цинь Хайян, а затем испанцу Карлесу Марти.

Особенно обидным оказалось первое серебро, поскольку 28-летний россиянин шел первым, и в концовке его неожиданно опередил соперник. В воскресенье китаец вновь перешел дорогу Пригоде, однако на этот раз Кирилл после поворота не был лидером и старался накатить в концовке дистанции — не хватило совсем чуть-чуть. Хайян выиграл у нашего пловца 0,14 секунды. Столько лидеру уступил и турок Эмре Саки, который разделил с российским спортсменом второе место на пьедестале почета.

Кирилл Пригода. Фото Getty Images

Третье золото в эстафете

Куда успешнее Кирилл выступил в Будапеште в эстафетах. Вместе с партнерами по сборной он ранее завоевал два золота — в смешанных комбинированных заплывах на 50 и 100 метров.

В воскресенье он вновь помог команде — на этот раз чисто мужской — подняться на высшую ступень пьедестала почета. Причем Кирилл уходил на дистанцию на втором этапе только третьим — Мирон Лифинцев на этот раз не смог привезти партнерам по команде отрыв. Но это не смутило Пригоду — он создал комфортное преимущество над американцами, которое составило больше секунды. Андрею Минакову и Егору Корневу нужно было его только удержать, что они с успехом сделали, установив новый рекорд мира — 13.18,68.

Девушки в комбинированной эстафете 4 по 100 метров повторить успех ребят не смогли. Золото ожидаемо завоевал звездный по составу американский квартет. А вот с китаянками и британками, взявшими серебро и бронзу, можно было побороться.

Увы, Елизавета Агапитова на первом этапе пришла только седьмой. Евгения Чикунова, казалось бы, вернула надежду на награды — отдала эстафету четвертой. Но Арине Сурковой ее 100 метров дались крайне тяжело — чувствовалась накопившаяся усталость: все же она плыла в личном финале часом ранее. В итоге спортсменка коснулась бортика пятой. Дарье Клепиковой исправить ситуацию не удалось. Выше в турнирной таблице оказались еще и шведки.

Гретхен Уолш. Фото Global Look Press

Девятый рекорд Уолш

В вольном стиле россияне остались без наград. У девушек вновь блистала американка Гретхен Уолш. Пловчиха не смогла обойтись без очередного, девятого по счету мирового рекорда — на этот раз на дистанции 50 метров. Суркова осталась только восьмой.

В мужском заплыве золото заслуженно ушло Джордану Круксу с Каймановых островов. В субботу утром в предварительном заплыве он побил мировой рекорд, а вечером его улучшил, проплыв 50 метров за 19,90 секунды. В воскресенье столь высокий результат показать не удалось — «только» 20,19, но этого оказалось достаточно для победы. Корнев финишировал шестым.

Без медалей из Будапешта уезжают и Милана Степанова с Дмитрием Савенко. На дистанции 200 метров на спине солировали другие спортсмены. Местную публику золотом порадовал Хуберт Кош, завоевавший для Венгрии второе золото на турнире. Первую из них сборной принес Залан Саркани — на 800 метрах вольным стилем.