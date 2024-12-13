Российский талант разрывает ЧМ! Лифинцев выиграл уже третье золото в Будапеште, а еще у нас два серебра

Четвертый день ЧМ в Будапеште принес несколько медалей.

Четвертый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште интриговал несколькими финалами с участиями россиян. Спортсмены не обманули ожиданий и завоевали сразу несколько наград, а самым ярким в составе команды снова стал 18-летний Мирон Лифинцев.

Перед триумфом Лифинцева россияне выиграли два серебра

Соревновательный день начался с четвертого места сборной России в смешанной эстафете 4х50 вольным стилем — Егор Корнев, Роман Шевляков, Арина Суркова и Дарья Трофимова всего на 0,15 секунды отстали от польской четверки, занявшей третью строчку. Трофимова второй день подряд финишировала четвертой в эстафете — 12 декабря осталась в шаге от бронзы в женском заплыве 4х200 вольным стилем.

Евгения Чикунова. Фото Global Look Press

Далее на дорожках появилась одна из главных звезд российского плавания Евгения Чикунова — она пробилась в финал 200 метров брассом со вторым временем, уступив только американке Кейт Дуглас. Она же не пустила Евгению на первое место и в финале — россиянка отстала на 2,64 секунды, а Дуглас финишировала с мировым рекордом (2.12,50). Интересно, что летом Дуглас выиграла золото на Играх в Париже, а Чикунова в те же дни завоевала золото на той же дистанции 200 метров брассом в финале Кубка России, превзойдя олимпийский результат американки.

В мужском финале на 200 метров брассом представитель России тоже выиграл серебро — Кирилл Пригода отстал от победившего испанца Карлеса Коль Марти на 0,33 секунды. А перед стартом заплыва организаторы показали напротив фамилии нашего атлета российский флаг на плашке, отображающей держателя мирового рекорда на этой дистанции.

Правда, Пригода мог вообще остаться без наград: мощно накатил по ходу дистанции и пробрался на вторую строчку. Другой россиянин Александр Жигалов финишировал четвертым, хотя по итогам полуфиналов второе время продемонстрировал именно он.

Лифинцев выиграл третье золото ЧМ и установил второй юношеский рекорд

Главной звездой дня в составе россиян стал 18-летний Лифинцев. Он участвовал в финале 50-метрового заплыва на спине, где в плотной борьбе вырвал золото с юношеским рекордом — опередил австралийца Айзека Купера на 0,02 секунды. Накануне Мирон показал лучшее время полуфиналов вместе с другим россиянином Павлом Самусенковым, но он финишировал лишь шестым с отставанием 0,27 секунды.

Это золото оказалось уже третьим для 18-летнего Лифинцева на турнире в Будапеште. Ранее он стал лучшим на дистанции 100 метров на спине и победил в составе нашей сборной в смешанной эстафете 4х50 комбинированным стилем. Также в двух выигранных личных гонках он установил юношеские рекорды. До Мирона золотой дубль на 50 и 100 метрах на спине из россиян делал Станислав Донец в 2010 году на ЧМ на короткой воде в Дубае.

Еще ярче Лифинцева этот день провела американка Гретхен Уолш — 21-летняя американка не только выиграла золото на 100-метровых дистанциях баттерфляем и комплексным плаванием, но и установила два мировых рекорда. Причем оба достижения разделили всего полчаса.

В финальном заплыве американцы установили еще один мировой рекорд

День завершился мужской эстафетой 4х200 вольным стилем: россияне Дмитрий Жаворонков, Алексей Сударев, Александр Щеголев и Роман Акимов попали в финал с седьмым временем и в решающем заплыве не смогли навязать конкуренцию лидерам. Американская четверка разгромила оппонентов и завоевала золотые медали с мировым рекордом (6.40,51) — их отрыв от пришедших вторыми австралийцами составил чуть больше пяти секунд. Россияне финишировали шестыми с отставанием 13,38 секунды.