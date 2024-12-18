«Летом у пловцов была потеря мотивации, а теперь все поворачивается в нашу сторону». Колонка Дарьи Муллакаевой

Призер ЧМ-2016 — об итогах чемпионата мира-2024 на короткой воде в Будапеште, минусах Лифинцева и перспективах Ефимовой.

Бронзовый призер ЧМ-2016 на короткой воде, многократный призер ЧР, участница Олимпиады-2016 Дарья Муллакаева дебютирует в качестве колумниста «СЭ». В своих публикациях титулованная спортсменка планирует делиться мнением об актуальных событиях в мире плавания и рассказывать о своем опыте в большом спорте. Первый материал — про нашумевший ЧМ в столице Венгрии, откуда наши спортсмены привезли сразу шесть медалей высшего достоинства.

— Сильно ощущается, что сейчас к плаванию в России стало больше внимания, больше людей стали заниматься этим видом спорта на любительском уровне. Я вижу, как люди наконец-то начинают понимать, что плавание — это прекрасная дисциплина. И мне кажется, что было бы очень круто, если бы в нашей стране это развивалось еще больше, — мы бы выходили на новый уровень, и больше родителей отдавали своих детей именно в плавание. Потому что в первую очередь это полезно для здоровья.

Связана ли возросшая популярность с тем, что ряд членов сборной начали активно вести свои социальные сети? Мне кажется тут есть прямая зависимость. Когда я завела свой Telegram-канал, то говорила всем ребятам: «Пожалуйста, присоединяйтесь, рассказывайте о своем пути, своих фишках, преимуществах плавания перед другими видами. Потому что профессиональный спорт — это не вечно. И если вас будут знать не просто как спортсменов, но и как личностей, то это сыграет вам на руку. Придут потенциальные партнеры, спонсоры».

В прошлом году я пыталась придумывать какие-то интересные фишки. Например, на Кубке Владимира Сальникова-2023 у нас было шоу с переодеванием, когда ребята выходили на свои старты в разных костюмах. Это было заметное событие, о котором написали не только профильные СМИ. Плюс ребятам, кто ведет свои каналы и влоги, это дало очень хорошие охваты. Привлекло к нашему виду спорта новую аудиторию.

Поэтому я рада, что многие пловцы стали вести свои соцсети. При этом понимаю, что для тех ребят, которые, скажем так, прямо сейчас находятся в топе, очень сложно совмещать тренировки и социальную активность. Это действительно отнимает очень много энергии, я это по себе могу сказать. Но начинать можно с малого — один пост в месяц, через какое-то время два. В любом случае это все окупится в будущем.

Реган Смит и Мирон Лифинцев. Фото Global Look Press

Соперничество с Климентом, правильное состояние Пригоды

На этой ноте я бы хотела перейти к событиям завершившегося ЧМ в Будапеште, где настоящим супергероем стал Мирон Лифинцев. Я не думала, что он сможет взять пять золотых медалей, но понимала, что Мирон точно будет на подиуме в личных гонках на 50 на 100 метров. По нему видно, что это один из уникальнейших спортсменов мира. Он очень плавучий, у него очень быстрая скорость по воде. На ЧМ я думала, что его сильно подведут выходы. И как мы видели, в подводной части выходов он проигрывал конкурентам (это остается его слабой стороной. Мирон и его тренеры прекрасно это понимают, поэтому 18-летнему таланту еще есть куда расти). Профессионалы, смотревшие заплывы, это видели.

Но при этом по воде он всегда показывал феноменальную скорость. Еще на Кубке России летом Мирон доказал, что может выигрывать на самом высоком уровне, когда начал обходить Климента Колесникова в официальных стартах. Клим — это профессионал высочайшего уровня, и выходить против него — это как выходить на ЧМ, но делать это на протяжении года.

Ты понимаешь, что это твой прямой соперник на мировом уровне. Если ты выигрываешь его, то показываешь первое время в мире. Поэтому такие боевые тренировки дали Мирону огромный резерв, который он реализовал на ЧМ. Я хорошо знаю его тренера Ольгу Байдалову. Она проделала отличную работу. Потому что не только Лифинцев, но и другой ее ученик 19-летний Егор Корнев провели великолепные старты. Когда талант соединяется с грамотной работой тренера, то получаются такие результаты.

В одном ряду с Мироном стоит и Кирилл Пригода, который привез из Венгрии шесть медалей! Я считаю, что Кирилл — уникальный спортсмен. Если кто-то видел Пригоду вживую, то по нему сразу видно, что это прирожденный брассист. Он ходит ноги врастопырку, как будто идет и уже плывет брассом. Недавно у него родился ребенок, а когда у мужчины впервые происходит такое событие, то это дает мощный буст мотивации для реализации любых задач.

И тут сделаю лирическое отступление. На этом ЧМ я много наблюдала за выходом спортсменов из разных стран. Например, как на старт выходят американцы: они выходят побеждать. Четко понимая, что они лучшие. Улыбаются, готовы показать себя. А у нас очень часто бывает, что спортсмен зажат. Часто закрадываются мысли: вдруг не так проплыву на чемпионате России и меня снимут со ставки. То есть присутствует постоянная боязнь не показать результат. Это, как мне кажется, немножко мешает расслабиться с правильной стороны.

Кирилл Пригода. Фото Getty Images

И Кирилл, на мой взгляд, сейчас находится в таком состоянии, в таком возрасте, когда он нашел это правильное расслабленное состояние перед стартом. И даже несмотря на то, что он проиграл эти сотые в трех личных заплывах подряд, мы все видели, как он выходил на эстафеты и гениально проплывал свои этапы.

Меня многие спрашивали, как ребята нашли в себе силы, чтобы в шестой день провести такой гениальный заплыв с мировым рекордом. На таком уровне ты чувствуешь усталость до того момента, пока не прозвучал сигнал старта. Когда ты прыгаешь в воду, то обо всем забываешь. Для примера: у меня на последнем чемпионате России начался сильный гайморит, мне было очень больно нырять. Чувствовала боль даже на разминке, не могла спать по ночам. Но когда вышла на старт, то под влиянием адреналина все забылось. Так же, думаю, произошло и у Кирилла. Та злость, которую он выплеснул на 50 м брассом (ударив в щит), стала для него крутой мотивацией. Он смог правильно направить спортивную злость, и это дало отличный результат.

Что касается личных гонок, то три серебра — это прекрасный результат, но я уверена, что Кирилл еще сможет взять реванш у китайского и испанского пловцов. Очень уважаю его как спортсмена.

«Конская» дистанция и неоправданный эксперимент

Еще одним победителем в личной гонке стал Илья Бородин. Мы знакомы очень давно. Он принципиальный соперник моего молодого человека Максима Ступина. Поэтому я прекрасно знаю, как ребята готовятся к дистанции 400 м комплексом.

Это «конская» дистанция — невероятные объемы работы, которые требуют сумасшедшей выдержки. Я знаю, сколько работает Илья. Это наш богатырь, который первым прыгает в воду на тренировках и последним из нее вылезает. И так каждый день. Он пашет, пашет, пашет...

И как же обидно, что из-за ковида он не смог поехать на Игры в Токио. Хотя уже тогда мог бороться за медали. Сейчас же Бородин — это уже элитный спортсмен, который будет считаться одним из фаворитов на любом международном старте.

А какой спектр эмоций он испытал, когда выиграл! Они были такими сильными, что чувство передавалось даже через экран телевизора. Хотя Илья достаточно сдержан в жизни, не эмоциональный человек, и тут я первый раз увидела его таким счастливым.

Это очень круто. Особенно когда ты знаешь эту историю, когда ты знаешь тернии, через которые прошел человек, и в итоге происходит такой классный финал. Это, конечно, достойно аплодисментов.

Что касается девушек, здорово выступивших в Венгрии, то Дарью Клепикову и Дарью Трофимову не стоит считать спортсменками из нового поколения. Они стабильны уже много сезонов. Вначале были в финалах чемпионата России, затем стали их выигрывать. Так что это уже проверенные бойцы.

Мирон Лифинцев, Арина Суркова, Дарья Клепикова и Кирилл Пригода. Фото Getty Images

Клепикову хочу отметить отдельно, так как я специализируюсь на кроле. В эстафете она показала феноменальное время, это первая женщина в истории России, которая плывет так быстро. Даша очень крутой реализатор. Она умеет собраться и показать свои лучшие секунды в самый необходимый момент. Хотя у нее и есть момент, что с утра она может плыть очень медленно. На ЧМ, где во всех заплывах ты должен показывать высокие результаты, это может быть проблемой.

А вот Милану Степанову, Алину Гайфудинову, Ксению Мишарину, Софью Дьякову действительно можно назвать «молодой кровью». Результаты этих девочек в Будапеште были не самыми сильными (за исключением 16-летней Дьяковой, которая на первом же ЧМ пробилась в финал на дистанции 400 м вольным стилем). Возможно, они перегорели, банально не хватило соревновательного опыта. Очень редко бывает, когда люди без опыта могут показывать высокие результаты с первой же попытки.

Поэтому, учитывая ограниченное количество мест (10), я бы не стала прибегать к таким экспериментам (проверять молодых девочек) и взяла бы более опытных бойцов. Например, мне очень не хватило в Венгрии Яны Шакировой. Света Чемрова могла проплыть две личные дистанции (100 м и 200 м баттерфляем) и подстраховать Арину Суркову в утренних заплывах в комбинированной эстафете. Потому что Арине было очень тяжело в финале 4х100 метров комплексом. Было видно, что у нее банально не осталось сил. Понятно, что турнир уже закончился, но я просто делюсь своими ощущениями, которые испытала, когда увидела финальные списки на ЧМ.

Состояние Ефимовой

Много критических комментариев было в адрес Юлии Ефимовой. Могу сказать, что у нее возникли определенные трудности со здоровьем еще с сентября. Как все знают, ее укусила собака, она сидела на антибиотиках. Тем не менее это человек, который выходит на ЧМ и убирает секунду с результата ноябрьского чемпионата России. Это показывает, насколько у Юли невероятный талант.

Поэтому если она захочет подготовиться к ЧМ по водным видам спорта-2025 в Сингапуре, то у нее вполне может получиться показать высокие секунды.

Сможет отобраться на ЧМ на всех трех дистанциях? Я не уверена насчет 200 метров брассом. Все-таки надо понимать, что Юле уже 32 года. С возрастом ты в любом случае переносишь нагрузки по-другому, не как девочка в подростковом периоде. Это совершенно разные вещи, по себе знаю. Совершенно другая гидродинамика в воде.

Юлия Ефимова. Фото Global Look Press

Однако Ефимова — это спортсмен, которому важно простартовываться, чтобы показывать максимальные результаты. Уверена, что если она поедет на Кубок Сальникова-2024, то у нее все будет хорошо. Она восстановится ментально и психологически и сможет показать результаты лучше, чем в Венгрии.

В целом могу сказать, что допуск к международным стартам и послабление с получением нейтрального статуса сильно мотивировали всех ребят. На апрельском ЧР будет очень жесткая битва за поездку в Сингапур.

И эти послабления пришли очень вовремя. Потому что я вспоминаю летние этапы Кубка России. На них я первый раз за все эти годы почувствовала очень сильную демотивацию у большинства спортсменов.

Все были вялые, с кем ни поговоришь, никто не хочет плыть. Было такое расхлябанное, пустое состояние. Да, были, конечно, единичные неплохие результаты, но в целом в сообществе чувствовались упадок и потеря мотивации.

Сейчас, конечно, этот ЧМ показал, что люди смотрят наши заплывы, хотят поддерживать нас. Наконец-то все поворачивается в нашу сторону. Все-таки никакие внутрироссийские старты при всем к ним уважении не могут дать спортсменам и болельщикам те эмоции, которые мы испытываем, соревнуясь с иностранными спортсменами.

Дарья Муллакаева