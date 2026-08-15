Есть медаль: российские пловцы взяли бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Париже

Стали третьими на дистанции 4x200 метров вольным стилем.

Российские пловцы стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете 4x200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина справились с дистанцией за 7 минут 26,35 секунды, уступив сборным Великобритании и Германии.

Париж (Франция)

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Плавание. Смешанная эстафета 4x200 м вольным стилем

1. Великобритания (Джек Макмиллан, Мэттью Ричардс, Фрейя Колберт, Фрейя Андерсон) — 7:24,13

2. Германия (Лукас Мартенс, Ярно Баснит, Линда Рот, Майя Тобен) — 7:25,43

3. Россия (Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина) — 7:26,35

«Вся надежда была на девочек»

Первый этап сложился для россиян непросто. Вековищев проплыл свою двухсотметровку за 1.47,52 и передал эстафету только седьмым. Гирев ускорил команду: его результат 1.45,65 позволил подняться на четвертую позицию. При этом после половины дистанции наши пловцы уступали шедшим вторыми британцам всего 0,23 секунды, а лидировавшим немцам — 0,57.

Затем мощную борьбу навязали наши девушки. Клепикова проплыла свой этап за 1.55,98 и вывела команду на второе место. Завершала эстафету юная Мишарина — 17-летней москвичке не удалось удержаться за серебро, к тому же по ходу дистанции пришлось отбиваться от конкурентки за бронзу из Литвы. Россиянка пришла к финишу третьей. Золото выиграла сборная Великобритании, а серебро досталось немецким пловцам.

Григорий Вековищев затем поделился, что подвел команду.

«Эстафета получилась не очень. У меня 1.47,52 — это позорище. Надо было или плыть утром, или что то другое придумать, сохранять как можно больше сил под конец соревнований. А то в первый день я стартовал и четыре дня ничего не делал.

Сегодня вся надежда была на девочек. Думал ли о золоте? Нет, сразу стало понятно — британцы выиграют. Если бы я не опозорился на первом этапе, можно было бы побороться за второе место», — сказал спортсмен «Матч ТВ».

В утренней квалификации за российскую четверку выступали Роман Акимов, Андрей Черепков, Софья Дьякова и Мишарина. Они стали шестыми с результатом 7.32,63 и также получат бронзовые награды. Наши соотечественники выступают на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе.

Алина Гайфутдинова. Фото Global Look Press

«Наши ожидания — наши проблемы»

До призовых мест в других финалах ЧЕ 15 августа россияне не добрались. Ближе всего к подиуму оказалась Алина Гайфутдинова: в решающем заплыве на 100 метров на спине она показала результат 59,53 секунды и заняла четвертое место, уступив бронзовому призеру Полин Майе из Франции 0,76 секунды.

«Если честно, я бы разрыдалась и убежала, если бы не пловец Паша Самусенко, — призналась Алина в эфире «Матч ТВ». — Он мне вчера сказал, можно быть много раз четвертой, после чего выйти на вершину. Поэтому я пока держусь, но близка к тому, чтобы уйти и сказать: «Все, до свидания».

Также не удалось приблизиться к тройке и Арине Сурковой — она стала седьмой на 50-метровке вольным стилем. А Иван Кожакин занял восьмое место на дистанции 50 метров брассом.

«Не знаю, что пошло не так. Искренне удивляет итоговый результат. Да, я сделал на один цикл больше, чем обычно. Значит, вода проскальзывала сквозь пальцы. Но это финал, напряжение, дополнительные эмоции. Постараюсь это переварить и настроиться на эстафету. Наши ожидания — наши проблемы. Каждый настраивался действительно улучшать свое время. Но не все получается так, как мы хотим», — сказал Кожакин «Матч ТВ».

Успешнее россияне выступили в полуфиналах. Михаил Щербаков и Илья Бородин заняли соответственно первое и второе места в своем заплыве на 200 метров комплексом. В финалы также отобрались Егор Корнев на 50-метровке вольным стилем, Георгий Яковлев и Павел Самусенко на 100 метрах на спине.

Иоганнес Либман. Фото Reuters

У Германии — мировой рекорд

Главным результатом дня на ЧЕ стал рекорд 19-летнего немца Иоганнеса Либмана на дистанции 1500 метров вольным стилем. Он выиграл финал за 14.26,79, сняв с достижения американца Бобби Финка (14.30,67), установленного на ОИ-2024 в Париже, почти четыре секунды.

Для Либмана это уже второе золото чемпионата Европы в Париже. Ранее он выиграл 800-метровку вольным стилем.