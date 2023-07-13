Звезда мирового плавания выбыла из-за ментальных проблем. Калеб Дрессел боится воды?

Странная фобия семикратного олимпийского чемпиона.

На днях в японской Фукуоке стартует чемпионат мира по водным видам спорта. На турнире не будет участников из России и Белоруссии. Но также чемпионат пропустит и главная звезда современного плавания — американец Калеб Дрессел. Если участников из РФ и РБ убирают из-за санкций, то Дрессел не прошел отбор в национальную команду. Сборная США — одна из сильнейших в мире, и там серьезная внутренняя конкуренция. Но как мимо квоты прошел обладатель пяти золотых наград последней Олимпиады?

Дело в том, что Калеб в последнее время практически не тренировался. Он избегал бассейна из-за психологических проблем, нетипичных для его вида спорта.

Фото Global Look Press

Не выступал целый год

Лучший пловец планеты боится воды. Звучит как глупый анекдот, но, судя по всему, это так. Иначе как объяснить внезапное исчезновение американца Калеба Дрессела почти на год? Дрессел снялся с одного из заплывов прошлогоднего чемпионата мира. После чего объявился только на отборе к ЧМ-2023. Провалил его и выложил в соцсетях стихотворение американского поэта Шела Сильверстейна «Страх» без лишних объяснений. Но вы прочитайте внимательно его первые строки:

Барнабус Браунинг так боялся воды,

Что не стал бы плавать, опасаясь беды.

Не полез бы в лодку и даже в ванну,

Пугался самой мелкой канавы...

Впервые о том, что у звезды мирового спорта Дрессела ментальные сложности, еще весной заговорила его тренер Энтони Нести. Частично о своем тяжелом состоянии в немногочисленных интервью рассказал и сам Калеб, когда журналисты донимали его расспросами о том, как он провел последний год.

«Я задолжал собственному телу, — заявил Дрессел во время общения с американской прессой. — Было очень много вещей, на которые я предпочитал не обращать внимания, но в какой-то момент все они вылезли. И тогда у меня не оставалось выбора. Теперь я обрел мир. Я могу сидеть на диване с моей женой Меган и при этом не думать о миллионе вещей, которые должен сделать».

Образ воды в этом случае, конечно, может быть и метафорическим. С другой стороны, почему именно в стихотворении фигурирует вода, если мы говорим о пловце? Читаем творение Сильверстейна дальше — и вновь видим, как лирический персонаж Шела ведет внутреннее противостояние со своей гидрофобией.

Целыми днями сидел он дома,

Плотно закрыв все двери и окна.

Дрожал от страха и очень боялся,

Что волна появится и затопит дом.

От страха наплакал целый потоп,

Так что в этих слезах и утоп.

Фото Global Look Press

Для пловца аквафобия нетипична

Гидро- или аквафобия — известное психологическое отклонение. Она выражается в паническом страхе утонуть, страхе перед купанием, вхождением в воду и плаванием. В критической форме может вызывать панические атаки при одном только виде открытого водного пространства. Так, к примеру, описывала свое состояние 22-летняя женщина, страдающая аквафобией. «Я думаю о том, как ухожу под воду, как борюсь за жизнь, как у меня заканчивается воздух и как вода проникает в мой рот и легкие. Для меня ужасна сама эта мысль. Утонуть — это самый ужасный вид смерти! Мой друг, спасатель на пляже, говорит, что я должна преодолеть этот страх. Но я прошу его не настаивать. Я слишком боюсь, и это очень страшно». Подобная фобия не редкость. К примеру, среди знаменитых людей в гидрофобии признавались актриса Мишель Пфайффер, модель Кармен Электра, актриса Натали Вуд.

Злая ирония в том, что Вуд аквафобия и сгубила. Натали утонула у острова Санта-Каталина в Калифорнии во время плавания на яхте. По версии следствия, девушка после выхода в океан запаниковала и выбросилась в море. Очень часто гидрофобия наблюдается у тех, кто не умеет плавать, при виде или пребывании в реке, море или океане — так работает наш инстинкт самосохранения. Но чтобы гидрофобия развивалась не просто у пловца, который с самого раннего детства в воде и проводил в бассейне времени больше, чем где-либо, а у сильнейшего атлета после Майкла Фелпса... Напомним, что именно Калеб установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем, побив предыдущее достижение Фелпса. Слышать теперь о том, что Дрессел боится воды, максимально странно. И даже страшно. Что бы делали спасатели, случись у Дрессела приступ прямо во время важного заплыва?

Фото Global Look Press

Провалил национальный отбор

В чем конкретно заключаются ментальные сложности Калеба, до сих пор неизвестно. Прямо на этот вопрос не отвечал ни сам Дрессел, ни представители американской сборной. Версия с гидрофобией основана, по сути, только на публикации спортсменом этого стихотворения. Не самое весомое доказательство, но других стойких версий нет. Все, что нам известно по факту, так это то, что американец после двух ярких побед на ЧМ-2022 в Будапеште на дистанциях 50 м баттерфляем и в эстафете 4x100 м внезапно снимается с полуфинала стометровки вольным стилем. Официальный пресс-релиз федерации плавания США говорил о долгих консультациях со спортсменом, его тренерами и медицинским штабом, в результате чего было принято решение о снятии Дрессела с заплыва по «медицинским показаниям». Без какой-либо конкретики. На том турнире Калеб так и не появился, после чего пропал с радаров.

Дрессел пропускал и другие старты, никак не комментируя свое состояние. «Я не плавал с чемпионата мира и могу честно сказать, что был счастлив без плавания. Хотя и скучаю по нему. Я отправился в медовый месяц в Исландию, купил трактор, прошел еще один участок Аппалачской тропы, поплавал с ламантинами. Я знаю, что одновременно могу и плавать, и быть счастливым», — написал он спустя три месяца после внезапного срыва. Опять же без какой-либо конкретики. К тренировкам Калеб вернулся только к марту этого года — меньше чем за четыре месяца до отбора на ЧМ-2023. Чуда не произошло, форму Дрессел растерял окончательно и не прошел квалификацию ни в одной из дисциплин. Теперь Калеб будет следить за японским чемпионатом по телевизору.

И все же самое главное, судя по последним интервью пловца, — все предыдущие сложности, какими бы они ни были, в прошлом. Он вернулся с серьезными намерениями, так что в Париже в 2024-м мы, наверное, увидим прежнего Дрессела.