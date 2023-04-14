Король брасса тонет в проблемах. Одну из главных звезд мирового плавания губят травмы, загулы и депрессия

Трехкратный олимпийский чемпион Адам Пити может завершить карьеру в 28 лет.

Карьера выдающегося пловца Адама Пити — череда взлетов и падений. Взлеты зачастую спортивные: три золотые олимпийские медали (одна в Рио-2016, две — в Токио-2020), мировые рекорды на дистанциях 50 (25,95 с) и 100 м (56,88) брассом, восемь титулов чемпиона мира. А вот падения связаны с трудностями британской суперзвезды в свободное от бассейна и крупнейших соревнований время.

В этом году Адам пропустил отборочный на чемпионат мира в Фукуоке, британский турнир и по решению Федерации пропустит главные соревнования сезона в составе сборной. Под вопросом и участие звездного пловца в Олимпиаде-2024 в Париже. К 28 годам проблем «на суше» у него накопилось слишком много.

Фото Global Look Press

Постолимпийский кризис и продолжительный запой

Первое обострение у Пити случилось в 2018 году. Тогда спортсмен признавал, что «постолимпийский блюз» несколько затянулся и самой глубокой его точкой стали Игры Содружества через два года после Рио-2016. Казавшийся неуязвимым мастер брасса уступил в финале дистанции 50 м южноафриканцу Кэмерону Ван Ден Бургу и после этого потерял уверенность в себе. Самокопание по поводу обидного поражения (которое к тому же закрывало сезон) привело британского пловца к проблемам с алкоголем.

«Я был самым быстрым человеком на планете, так почему же я проиграл? Это сомнение закралось. Веры в себя больше не было. После Содружества, ближе к концу года, у меня не было гонок. И когда вы включаете режим межсезонья — вечеринки и выпивку, — это само по себе является депрессантом. Я вроде как не сошел с ума, но у меня действительно не было такой непреодолимой мотивации что-то делать. Если мне не на чем сконцентрироваться, я полностью теряюсь», — рассказывал об этом темном периоде своей жизни Пити в интервью для Олимпийского канала.

Однако спортсмен сумел выкарабкаться, сделать для себя выводы и стать сильнее. В 2019-м он триумфально вернулся: три золотые медали на чемпионате мира и лучшее время в истории на любимой стометровке. В память о внутренней борьбе Пити набил татуировку с девизом «Мужество, честность и вера».

Фото Global Look Press

Новое обострение. Телешоу, травма, развод

Следующим трудным этапом в жизни стал для Пити 2020 год. Перенос Олимпиады и необходимость самоизоляции вновь ударили по спортсмену. С учетом его диагноза (был установлен еще в подростковом возрасте) — СДВГ (синдром гиперактивности и дефицита внимания) отсутствие постоянной концентрации на тренировках пагубно сказывались на психологическом состоянии Адама. Единственное, что помогало спортсмену оставаться на плаву, — рождение сына в сентябре того же года. К Играм в Токио Пити подошел в идеальной форме: защитил титул на стометровке и помог команде выиграть в смешанной комбинированной эстафете.

Запоя после Олимпиады на этот раз не случилось: через месяц после возвращения домой Пити уже снимался в британской версии шоу «Танцы со звездами», а параллельно работал над автобиографией. К следующему сезону Адам планировал возвращение в большой спорт, а главной целью наметил защиту титулов чемпиона мира на дистанциях 50 и 100 м. Однако в Будапешт британец летом 2022-го не поехал. За несколько недель до старта чемпионата Пити умудрился сломать ногу в тренажерном зале. Спортсмен делал выпады с весом и подвернул лодыжку — сказалась гипермобильность суставов, дающая ему преимущество при плавании брассом, но оказавшаяся роковой при работе с «железом».

Шесть недель в гипсе, пропуск главного старта, а затем неудачное возвращение — на Играх Содружества мировой рекордсмен на стометровке впервые в карьере не попал даже в тройку сильнейших в любимой дисциплине. Вся эта череда событий привела к новому витку ментальных проблем: остаток сезона в 50-метровых бассейнах Пити пропустил, а в августе 2022 года расстался с Эйри Мунро — матерью своего сына. Зимой британец увез бронзу с чемпионата мира на короткой воде, затем выступал на небольших соревнованиях в начале 2023 года, но сконцентрироваться на спорте никак не получалось.

Фото Global Look Press

Признание проблем и шаги к возвращению

В конце марта Пити сделал заявление в соцсетях, в котором признавал проблемы с психическим здоровьем: «Я устал, я не в себе, и я не получаю удовольствия от спорта, как в последнее десятилетие. Кто-то может признать это выгоранием. Просто знаю, что за последние несколько лет у меня не было ответов, которые я искал. Я обратился за помощью и теперь знаю, как исправить дисбаланс в своей жизни. Пока я продолжаю тренироваться, я решил отказаться от участия в чемпионате Великобритании по плаванию в следующем месяце. Это делается с единственной целью — показать наилучшие результаты в Париже на Олимпийских играх 2024 года... Этот вид спорта дал мне все, что я есть, и я с нетерпением жду возможности вновь обрести любовь к нему».

Вдохнуть в трехкратного олимпийского чемпиона жизнь призван двухнедельный сбор в Барселоне, который продлится до середины апреля. Там Пити будет работать с экс-наставником сборной Канады Беном Титли. С именем последнего связывают прогресс плавательной сборной североамериканской страны: золото Пенни Олексяк в Рио-2016, медали Кайли Масс на двух последних Олимпиадах, а также прорыв на мировой уровень 16-летней Саммер Макинтош. Но получится ли этому тренеру вернуть Пити на вершину? Задача, мягко говоря, не из легких.