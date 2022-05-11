Звездный британский пловец пропустит чемпионат мира из-за перелома

Трехкратный олимпийский чемпион британец Адам Пити не выступит на ближайшем чемпионате мира из-за перелома стопы.

27-летний спортсмен получил травму во время занятий в тренажерном зале, и врачи рекомендовали ему шесть недель покоя.

Чемпионат мира по плаванию пройдет в Будапеште с 18 по 25 июня.

Пити выиграл титулы на дистанциях на 50 и 100 метров брассом на последних трех чемпионатах мира. Теперь он сосредоточится на подготовке к Играм Британского содружества, которые состоятся с 28 июля по 8 августа в английском Бирмингеме.