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Плавание

Сегодня, 18:55

Звездный британский пловец пропустит чемпионат мира из-за перелома

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Адам Пити.
Фото Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион британец Адам Пити не выступит на ближайшем чемпионате мира из-за перелома стопы.

27-летний спортсмен получил травму во время занятий в тренажерном зале, и врачи рекомендовали ему шесть недель покоя.

Чемпионат мира по плаванию пройдет в Будапеште с 18 по 25 июня.

Пити выиграл титулы на дистанциях на 50 и 100 метров брассом на последних трех чемпионатах мира. Теперь он сосредоточится на подготовке к Играм Британского содружества, которые состоятся с 28 июля по 8 августа в английском Бирмингеме.

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