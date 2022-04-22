Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Международной федерации плавания (FINA) об отстранении российского пловца Евгения Рылова. Спортсмен получил 9 месяцев дисквалификации за участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.

«Какая аргументация у FINA? Это была не политическая акция, а желание народа пойти на этот концерт. Двойные стандарты. Нужно отстаивать свои права, хотя мы все понимаем, что сейчас, что бы ты не сделал, ты заведомо проиграешь. Допускаю, что все-таки наши спортсмены пойдут в CAS. Нужно разобраться, в каких регламентах прописано такое отстранение. Крым присоединился в 2014 году, чего тогда они ждали все это время? Эти концерты были каждый год, и спортсмены в них принимали участие. Будет очень интересно послушать их аргументацию в суде», — сказала Журова «СЭ».

25-летний пловец — двукратный олимпийский чемпион Токио на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также у него серебро Токио-2020 в эстафете и бронза Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на двухсотметровке. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира и многократным призером мировых первенств.