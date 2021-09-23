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«Жизнь на острове». Ефимова показала себя в новом купальнике и под пальмой

09:13
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в Instagram. В настоящее время спортсменка отдыхает на Гавайских островах.

«Жизнь на острове», — подписала она фото.

На снимке 29-летняя спортсменка запечатлена под пальмой в ярком разноцветном купальнике.

На Олимпиаде-2020 в Токио Ефимова заняла пятое место на дистанции 100 м брассом.

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Роман Шишов все материалы автора

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