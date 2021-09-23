«Жизнь на острове». Ефимова показала себя в новом купальнике и под пальмой

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в Instagram. В настоящее время спортсменка отдыхает на Гавайских островах.

«Жизнь на острове», — подписала она фото.

На снимке 29-летняя спортсменка запечатлена под пальмой в ярком разноцветном купальнике.

На Олимпиаде-2020 в Токио Ефимова заняла пятое место на дистанции 100 м брассом.