Женская сборная США выиграла эстафету с мировым рекордом

Женская сборная США выиграла эстафету комплексным плаванием на чемпионате мира в Кванджу. Команда при этом установила мировой рекорд.

Второй стала сборная Австралии, замкнула тройку Канада.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Женщины

Эстафета 4х100 м комбинированная

Финал

1. США (Риган Смит, Лилли Кинг, Келси Далиа, Симона Мануэль) - 3.50,40 МР

2. Австралия (Минна Атертон, Джессика Хансен, Эмма Маккеон, Кейт Кэмпбелл) - 3.53,42

3. Канада (Кайли Масс, Сидни Пикрем, Маргарет Макнил, Пенни Олексяк) - 3.53,58

4. Италия (Маргарита Панциера, Мартина Карраро, Елена Ди Лиддо, Федерика Пеллегрини) - 3.56,50

5. Китай (Чэнь Цзие, Юй Цзиняо, Чжан Юйфэй, Ян Цзюньсюань) - 3.57,11

6. Япония (Нацуми Сакаи, Реона Аоки, Хироки Макино, Рика Омото) - 3.58,14

7. Швеция (Мишель Колеман, Луиза Ханссон, Софи Ханссон, Сара Шестрем) - 3.58,39

8. Великобритания (Джорджия Дэвис, Молли Реншоу, Элис Томас, Фрея Андерсон) - 3.59,38