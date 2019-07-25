Женская сборная России - в финале чемпионата мира в кролевой эстафете

На чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу женская сборная России вышла в финал в эстафете 4х200 м вольным стилем.

В квалификации российская команда в составе Анастасии Гуженковой, Валерии Саламатиной, Дарьи Муллакаевой, Вероники Андрусенко показала третий результат (7.52,66). Он позволил сборной России завоевать в этой дисциплинеолимпийскую лицензию.

Финал эстафеты 4х200 м вольным стилем пройдет сегодня 25 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2019: новости и обзоры, расписание и результаты, медальный зачет