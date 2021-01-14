Жена Фелпса обеспокоена депрессией мужа

Николь Фелпс, супруга 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса, рассказала о своих переживаниях за жизнь мужа. По ее словам, Майкл находится в депрессии, а ее обеспокоенность усилилась после гибели легенды НБА Коби Брайанта.

«После того, как Ванесса потеряла Коби, я посмотрела на Майкла и подумала: «Я могу чем-то тебе помочь? Ведь если я потеряю тебя, я не знаю, что делать». Майкл — лучший отец и муж. Раньше я думала, что могу все исправить, быть его терапевтом и делать все, что нужно. Но потом поняла, что невозможно брать на себя ответственность за то, что чувствует другой человек.

Сыновья хотят быть рядом с Майклом, когда у него тяжелый день. Они хотят сделать его счастливым, особенно Бумер — старший. А мы говорим: «Бумс, у папы тяжелые времена, ему нужно побыть одному». Нужно, чтобы Бумер понял, что никто в этом не виноват", — приводит слова Николь Today.

В декабре 2020 года 35-летний Фелпс рассказал о том, что психическое здоровье негативно влияет на состоянии жены и троих сыновей. «Николь любит меня и хочет помочь. Хочет, чтобы мне стало лучше. Но она борется сама — ей тоже нужна поддержка. Знаю, что ей тяжело», — говорил бывший спортсмен.