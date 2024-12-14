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Сегодня, 22:10

«Зенит» поздравил сборную России по плаванию с победой в смешанной эстафете на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Зенита» поздравила сборную России с победой в смешанной эстафете на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

14 декабря Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова выиграли комбинированную смешанную эстафету с результатом 3.30,47 секунды. Россияне на 0,08 секунды опередили сборную США,

«Команда российских пловцов с Кириллом Пригодой из Петербурга и Мироном Лифинцевым из Выборга в составе завоевала золотые медали чемпионата мира в комбинированной эстафете. Поздравляем и ждем на «Газпром Арене»!» — говорится в сообщении.

Источник: ФК «Зенит»
Плавание
Футбол
ФК Зенит
Кирилл Пригода
Мирон Лифинцев
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