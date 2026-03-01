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Плавание

1 марта, 11:42

Заслуженный тренер России по плаванию Нуцубидзе погиб при пожаре в Подмосковье

Игнат Заздравин
Корреспондент

Заслуженный тренер России по плаванию Владимир Нуцубидзе погиб в результате пожара в Подмосковье на 60-м году жизни, сообщает Telegram-канал «112».

По опубликованной информации, возгорание произошло около 23.00 мск 28 февраля в бане в деревне Мелихово. Нуцубидзе попытался самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных, однако справиться с пламенем не смог. По факту случившегося начата проверка.

Нуцубидзе являлся мастером спорта СССР, звание заслуженного тренера России получил в 2019 году. Также ему была присвоена медаль «За укрепление боевого содружества». Тренерскую деятельность он начал в 1986 году, а в 2018 году вошел в состав национальной сборной России.

Специалист был личным наставником рекордсмена России Владислава Гринева, который выступал на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Турнир состоялся в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Гринев является трехкратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, а годом ранее завоевал серебряную медаль. Также в его активе три титула чемпиона Европы 2019 года в 25-метровом бассейне.

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Источник: Telegram-канал
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Плавание
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