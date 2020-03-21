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Юлия Ефимова вновь удивила поклонников откровенной фотографией

11:35
Юлия Ефимова. Фото EPA
Юлия Ефимова. Фото EPA
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Шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова опубликовала фотографию с пляжа.

— Дух Алоха, — подписала Ефимова фото в Instagram.

Алоха — распространенное гавайское слово, которое используется в разных языках для обозначения приветствия, прощания и пожелания радости и любви.

The spirit of Aloha ???

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)

Ранее стало известно, что Ефимова пропустит чемпионат России по плаванию, который должен пройти с 3 по 10 апреля в Казани. Спортсменка тренируются в США и будет вынуждена пробыть на карантине две недели из-за пандемии коронавируса.

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