Юлия Ефимова: "Странно, что кто-то пытается учить вести меня мою же страницу в Instagram"

Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая 17 медалей чемпионатов мира и установившая абсолютный рекорд для российских пловцов, в интервью "СЭ" заявила, что не считает нужным выкладывать в Instagram фотографии с тренировок.

– После того, как на 100 м победила Лилли Кинг, некоторые в комментариях связывали это с тем, будто вы соцсетями заняты больше, чем тренировками. Там у вас много ярких, солнечных фоток, но вот рабочих – нет совсем.

– Только мои близкие и команда знают, насколько тяжело дается подготовка. А остальные могут думать, что хотят. Я не понимаю, зачем нужно выкладывать фотографии с тренировок. У меня свои понятия о красоте и эстетике, и на своей странице я могу делать все, что хочу. Странно, что кто-то пытается научить меня, как нужно вести ее.

Офисные работники же не выкладывают каждый день фотографии со своего рабочего места. А если делают это, то совсем больные. Когда я тренируюсь, мне вообще не до фотографий. И я даже не хочу, чтобы меня снимали в таком виде.

– Главный вопрос, который волнует ваших подписчиков: ананасы с отдыха будут?

– Ха-ха. Переходим с ананасов на раки. Раки будут! (Владимир Иванов)

Полностью интервью Юлии Ефимовой