Юлия Ефимова: "Сколько слышу, что Ефимова достала. Так обгоните меня те, кого я достала"

Трехкратному призеру Олимпийских игр, российской пловчихе Юлии Ефимовой было бы интересно посмотреть на выступление сборной на чемпионате мира-2019 в Кванджу без нее.

– Напомните, на чемпионатах России прежде вы бывали хотя бы второй?

– Пару раз. В прошлом году и во время отбора в Лондон-2012 на 200 м.

– Теперь побывали и третьей. Это что-то новое. Когда вечером пришли домой, что было в душе: злость, досада?

– Нет. Не хочу быть такой классной, но это все смешно. Мы прекрасно пониманием, что мой реальный результат гораздо выше. И если я поеду на чемпионат мира, у меня будет совершенно другое время. Просто насиловать себя каждый раз я смысла не вижу. Возраст все-таки уже не тот.

– Опять вы про возраст.

– Конечно. Буду теперь этим пользоваться до конца жизни (смеется). Если серьезно, напрягать организм каждый раз уже не хочется.

– Когда и как узнали, что все-таки поплывете в Кванджу 200 м? Насколько я понял, после финиша вы думали, что пролетаете мимо чемпионата мира на этой дистанции.

– Да я примерно догадывалась…

Хотя мне действительно было бы интересно посмотреть, как девчонки сплавали бы без меня. Это стало бы хорошим опытом для них – не просто выступать, а под давлением, когда от тебя ждут медали, когда быстро плыть нужно три раза.

А то сколько слышу, что Ефимова достала. Так обгоните меня те, кого я достала. Когда начнется Олимпиада и чемпионат мира, все начнут кричать: "Где медали, где Ефимова".

– Вы в самом деле слышали разговоры, что Ефимова уже достала?

– Слышу и вижу. Иногда идешь либо в капюшоне, либо тебя не узнают. Послушаешь – и так смешно становится.

– Что говорят?

– Да разное. Многое чего.

Полное интервью с Ефимовой – здесь