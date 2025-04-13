Ефимова о победе в полуфинале на 50 м брассом на ЧР: «Настроение, наконец, хоть немного поднялось»

Российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова прокомментировала свою победу в полуфинале на 50 м брассом на чемпионате России-2025 в Казани.

Спортсменка показала время 30,73 секунды. Она опередила занявшую второе место Ралину Гилязову на 0,33 секунды.

— Просто наслаждаюсь. Настроение, наконец, хоть немного поднялось здесь, на соревнованиях. Будем соревноваться, стараться проплыть отбор. Это самый главный вопрос. Честно сказать, за две недели до чемпионата настроение у меня было вообще не очень, но я очень надеялась, что приеду и все пройдет. И, действительно, так и получается, я этой энергией просто питаюсь. Плюс еще сегодня красиво хоккейный «Спартак» выиграл.

— То есть, спасибо «Спартаку» за сегодня?

— Ну, не полностью, конечно, но настроение подняли, молодцы.

— Программа на этот ЧР?

— Как обычно — 50, 100, 200 брассом, но насчет последней дистанции я еще подумаю. Может быть еще эстафеты, если скажут, что нужно помочь команде.

— Как шла подготовка к ЧР?

— Переболела, потом какие-то травмы старые, как обычно все бывает. Из-за этого настроение и было не очень.

— Международные перспективы мотивируют?

— Конечно, совершенно другое настроение. Плюс, посмотрите, как красочно проходит чемпионат России. Наконец-то есть музыка! Наконец-то есть свет! Интересно смотреть, наблюдать, настроение сразу другое. Мне даже наушники нужны были перед стартом, потому что музыка классная, играет громко, ты сидишь уже заряженный.

— Какая сейчас форма в процентах?

— Ну, наверное, где-то 50?60, с натягом.

— Чемпионат мира же летом, значит, время есть?

— Время есть. Плюс еще меня на «Маре Нострум» пригласили. Я очень надеюсь расплыться на этих стартах, потому что у нас все хорошо, но соревнований очень мало. Например, чемпионат Москвы прошел, мы плывем там всего один раз. А хотелось бы, чтобы был хотя бы предварительный финал. Хотя бы по два раза «расплывать» эту дистанцию. Потому что когда один раз — ничего не успеваешь. Тем более, еще и утром, встаешь рано. Хочется, чтобы было утро-вечер, утро-вечер, плюс это очень хорошая тренировка для детей, потому что многие приезжают на чемпионат России впервые, а тут надо три раза сразу плыть. Естественно, ты теряешься, представляете, как это им тяжело? И мне тоже, в принципе, тяжело, мне нужно расплываться, то есть у меня старт, старт, старт, и получается все лучше и лучше.

— Вы планируете набирать форму чисто стартами, или какой-то будет ударный сбор?

— Пока, честно говоря, не знаю. Пока я еду на соревнования, но сбор тоже будет.

— Перед «Маре Нострум» потряхивает заранее?

— Пока — абсолютно спокойно.

— Как думаете, молодежь, у которой международного опыта нет, справится?

— Я думаю, справится. Поможем. Если кто-то подойдет, я с удовольствием, конечно, покажу и скажу.

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 13 по 18 апреля.