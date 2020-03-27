Юлия Ефимова: «По Instagram кажется, что я живу беззаботной жизнью, но после тренировки всегда домой»

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, как проводит время на карантине в США.

— В принципе, пляж у меня рядом, и выходить еще можно, — приводит слова Ефимовой РИА Новости. — Но я не рискую плавать, хоть и костюм есть. Все, наверное, знают про мои проблемы с носом, горлом, которые периодически были. Сейчас вода еще довольно холодная. Будь она потеплее, меня бы тогда из нее не выгнать — плавала бы, серфингом занималась.

Хочется плавать, уже больше недели не плаваю, но и заходить в воду не рискую. Для меня холодная вода — это тяжело. Стала бегать — раньше тоже бегала два-четыре раза в неделю по часу, теперь делаю это ежедневно. Мне дорожку беговую привезли — это на случай, если нас совсем уж закроют.

Но тут такие правила: тебе сейчас заказ привозят на дом и оставляют. Собирать будешь сама. Отдельная история, как мы ее затаскивали, дорожка ведь тяжелая. Для сборки инструкция есть, так что будет чем заняться (смеется).

— Как переживаете изоляцию?

— Да в принципе мой образ жизни не очень изменился. Понимаю, что по Instagram кажется, что я все время куда-то хожу, тусую на пляже и живу беззаботной жизнью, но на самом деле после тренировки всегда домой. После второй тренировки опять домой. Вместо того чтобы погулять, лучше дома посидеть, посмотреть телевизор. С ребятами из сборной не так уж много общаюсь, хотя мы переписывались, когда нам сказали, что всем нам, «иностранным спортсменам», надо заехать на Круглое. Я решила этого не делать, потому что вообще считаю: перелет сейчас в ситуации с таким распространением вируса — это очень опасно. Мне было понятно, что объявление о карантине, отмене перелетов и всего остального — это просто вопрос времени, и рисковать своим здоровьем и здоровьем своего отца, у него возраст.