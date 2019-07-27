Юлия Ефимова: "Остерегаюсь фальстарта, поэтому засиживаюсь на старте"

Шестикратная олимпийская чемпионка Юлия Ефимова вышла в финал 50 м брассом со вторым временем (30,12). Первое у американки Лилли Кинг (29,84). Ефимова призналась, что пока еще не перестроила свою технику с длинного кроля на короткий, передает из Кванджу спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Как вам 14-летняя итальянка Бенедетта Пилато? Всего в 0,05 от вас.

– Симпатичная девочка, приятная. Хочу пожелать ей удачи. В 15-16 лет я тоже начинала с "полтинника". КМС и Мастера спорта выполнила сначала именно на 50 м. Может, потом она переключится.

– На 50 м нет такого давления, как на 100 и 200 м?

– Пока нет. Я еще не отошла от 200 м. Пытаюсь переключить технику с длинного брасса на короткий. С утра вообще все было сумбурно, вечером уже получше. Но все равно пока еще тяжело. Плюс подустала.

– Один день тут всего остался.

– Да, эмоции будут. Завтра еще эстафета комбинированная. А 50 м – это такая дистанция, где чуть не попал в старт или в касание – и все.

– Фальстартов опасаетесь?

– У меня в прошлом году на нем закончился Кубок мира. Да и здесь было много дисквалификаций. Поэтому старты сейчас у меня очень-очень медленные. Стараюсь стоять максимально жестко. Из-за этого ухожу чуть позже, чем могла бы, засиживаюсь (у Ефимовой худшее время стартовой реакции из тех, кто пробился в финал. – Прим. "СЭ"). Тише едешь – дальше будешь. С другой стороны, кто не рискует – то не пьет шампанское.

– Завтра будет шампанское или медленная езда?

– Лучше медленно ехать. А потом – шампанское (смеется)!