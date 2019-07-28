Юлия Ефимова: "Очень рада бронзе"

Россиянка Юлия Ефимова подвела итоги 50-метровки брассом на чемпионате мира в Кванджу.

– Как оцените третье место?

– Очень рада бронзе. Время тоже неплохое. 50 м – дистанция непредсказуемая, но я как-то умудряюсь все время попадать в призы.

– Реакция у вас опять была одной из худших.

– Мы нормально подготовили старт, но после фальстарта на Кубке мира меня, видимо, подсознательно беспокоит этот момент. Под папу я прыгаю хорошо, но, видимо, надо и другие команды разучивать. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Ефимовой