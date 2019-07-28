Юлия Ефимова - о Мейлутите: "Пропуск допинг-теста - это мелочь, они и у меня часто бывают"

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала информацию об инциденте с ее многолетней соперницей Рутой Мейлутите. Литовская спортсменка может быть дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов в течение года. Ранее сообщалось, что она приняла решение завершить карьеру в 22 года. Сама Мейлутите часто критиковала Ефимову за ее допинговые нарушения.

- Она ко мне подходила, мы с ней разговаривали, и она очень извинялась, сказала, что была не права. Все люди делают ошибки, и она с этим согласна, - цитирует ТАСС Ефимову. - А с этими "флажками"… Вы даже не представляете, как это тяжело. Так что пропуск - это мелочь, они у меня и самой часто бывают.

Говоря о "флажках", Ефимова имела в виду флажки в системе ADAMS, которые обозначают пропуск допинг-теста.