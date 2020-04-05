Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о своем отношении к допинговым скандалам. По ее словам, прежде чем обвинять соперников, нужно разобраться в ситуации. Ефимова вспомнила ситуацию, в которую попала в январе 2014 года. Допинг-тест дал положительный результат на наличие стероидного гормона, Ефимова заявляла, что препарат попал из-за пищевой добавки.

— Когда первый раз случилось у меня, многие плохо отреагировали, — сказала Ефимова во время онлайн-интервью в группе «Матч ТВ» во «Вконтакте». — Но именно американский тренер и одна из моих американских соперниц Джессика Харди посочувствовали. ни разу не подумали, что я специально что-то сделала, Джессика даже дала телефон адвоката.

Я всегда говорю: нужно смотреть, что было. По себе знаю: всякое может быть. Сперва надо проверить все, чтобы осуждать человека.