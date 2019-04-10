Юлия Ефимова не отобралась на ЧМ-2019 на коронной дистанции

Российская пловчиха Юлия Ефимова не отобралась на чемпионат мира по водным видам спорта-2019 на дистанции 200 м брассом. На чемпионате России она заняла третье место с результатом 2.23,88, при том, что путевки разыгрывались только две.

Победу одержала Евгения Чикунова (2.22,67), второй стала Мария Темникова (2.23,45). Они выполнили норматив (2.25,52) и получили право участия в чемпионате мира на этой дистанции.

200 м брассом - коронная дистанция Ефимовой. На ней она завоевала бронзу Олимпиады-2012 и серебро Игр-2016, а также по два золота чемпионатов мира и чемпионатов Европы.