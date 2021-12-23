Юлия Ефимова намерена выступить на чемпионате мира по плаванию в 2022 году

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик сообщил, что Юлия Ефимова планирует выступить на чемпионате мира.

Турнир пройдет в Фукуоке (Япония) с 13 по 29 мая 2022 года. В апреле на чемпионате России пройдет отбор на соревнования.

«Вроде бы она намерена участвовать [в чемпионате мира] на длинной воде. Она проводит сборы в Америке, поэтому о ее подготовке мне сложно сказать. Если пройдет отбор — будет выступать», — цитирует Чепика ТАСС.

В ноябре 2021 года Ефимова отказалась от выступления на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби.