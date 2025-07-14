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Плавание

14 июля 2025, 11:30

Ефимова о пропуске чемпионата мира: «Верю в судьбу. Значит, на данном этапе мне это не надо»

Артем Бухаев
Корреспондент

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о переживаниях по случаю пропуска чемпионата мира в Сингапуре.

«Не особо переживала. Прошло это быстро. В начале немного было непросто. Но и у меня была травма, не все получилось. Все бывает. Верю в судьбу и стечение обстоятельств. Значит, на данном этапе жизни мне это не надо. Но я не расстраиваюсь, буду работать. Надеюсь, с залеченными травмами ворвусь в новый сезон. Очень хочу посмотреть сам турнир, поболеть за наших ребят. Всех призываю смотреть за нашими ребятами», — сказала Ефимова «СЭ».

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В рамках турнира пройдут соревнования по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию, прыжкам в воду, хай-дайвингу и водному поло.

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Юлия Ефимова
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