Юлия Ефимова: "Долго слышишь: "Ой, Ефимова достала"

Призер Олимпийских игр Юлия Ефимова после выступления на чемпионате России отметила, что из интереса хотела бы пропустить выступление на дистанции 200 м на чемпионате мира 2019 года.

Ефимова на чемпионате России не сумела отобраться на дистанции 200 м брассом на чемпионат мира 2019 года, став третьей. Победу одержала 14-летняя Евгения Чикунова. Однако главный тренер сборной России Сергей Чепик сообщил, что Чикунова не поедет на чемпионат мира, поскольку в ее планах участие в юношеском чемпионате Европы. Это позволит Ефимовой выступить на дистанции 200 м на чемпионате мира.

– У меня двоякие чувства, потому что 200 метров для меня – тяжелая дистанция, морально и физически, – цитирует ТАСС Ефимову. – Хотелось бы посмотреть, как будет без меня, потому что для других девочек это тоже был бы хороший опыт, а то долго слышишь: "Ой, Ефимова достала". Ну так обгоните меня те, кого я достала. Ведь когда начнется Олимпиада и чемпионат мира, все будут кричать: "Где Ефимова, почему нет медалей, почему она третья, а не первая.

Поэтому посмотреть на это было бы интересно, но не в этот раз.

Все идет по плану, конечно, хотелось показать более высокий результат, я к нему готова, просто так сложились обстоятельства. Но я не переживаю, пока только смеюсь по поводу своего возраста, на самом деле силы еще есть. Надо подлечиться, подготовиться. Основная работа начнется после чемпионата России.