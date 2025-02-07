World Aquatics расширила список россиян с нейтральным статусом до 110 человек

Международная федерации водных видов спорта (World Aquatics) расширила список россиян, получивших нейтральный статус, до 110 человек.

Последними от организации нейтральный статус получили пловцы на открытой воде Денис Адеев, Екатерина Сорокина, Анна Тулупова, Маргарита Ершова, Владимир Иванов, Никита Хотько, Софья Колесникова, Полина Козякина, Яна Курцева, Владислав Утробин.

Также нейтральный статус получили представители техперсонала.

20 ноября World Aquatics разрешила россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, выступать в турнирах по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште 2024 года российские спортсмены выиграли шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в неофициальном медальном зачете.