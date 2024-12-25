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Сегодня, 16:20

World Aquatics опровергла сообщения о запрете россиянам праздновать победы

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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) отреагировала на сообщения СМИ, что российским спортсменам в нейтральном статусе запрещено ярко праздновать победы на соревнованиях под эгидой организации.

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В World Aquatics подчеркнули, что в руководстве по участию спортсменов в международных соревнованиях по водным видам спорта в периоды конфликтов нет никаких правил или ограничений, касающихся празднования побед на стартах под эгидой федерации, информирует РИА Новости.

В декабре россияне заняли второе место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира по плаванию на короткой воде. На турнире в Будапеште россияне (шесть золотых и четыре серебряных медали) уступили только сборной США (18-13-8).

Источник: РИА Новости
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