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Сегодня, 15:33

World Aquatics объяснила запрет на публикацию результатов россиян

Камила Абдурахманова
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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сообщила, что Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) запрещено публиковать результаты российских спортсменов в нейтральном статусе на своих ресурсах, чтобы не создавать связь между атлетами и национальной федерацией.

«Российским СМИ не запрещено сообщать о результатах нейтральных спортсменов, однако национальной федерации не разрешается сообщать о результатах нейтральных спортсменов на какой-либо коммуникационной платформе — таких, как веб-сайт национальной федерации или каналы социальных сетей. Опять же, логическое обоснование заключается в том, что это создало бы связь между нейтральными спортсменами и национальной федерацией», — сообщили в World Aquatics РИА Новости.

Организация не может публиковать на своих ресурсах результаты россиян из-за запрета со стороны World Aquatics. В среду золотые медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште завоевали Мирон Лифинцев, ставший лучшим на стометровке на спине, а также сборная страны в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Чемпионат мира в Будапеште завершится 15 декабря. World Aquatics допустила до стартов 27 российских пловцов в нейтральном статусе.

Источник: РИА Новости
Плавание
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