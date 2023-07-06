Всероссийская федерация плавания расследует появление россиянки Сорокиной в заявке сборной Сирии
Всероссийская федерация плавания (ВФП) проводит расследование относительно попадания россиянки Анастасии Сорокиной в заявку команды Сирии на Панарабские игры.
«Пока у нас недостаточно информации, федерация начала разбирательство», — приводит ТАСС слова представителя ВФП.
5 июля стало известно, что семь российских спортсменок с измененными именами были заявлены за Сирию на Панарабских играх. Российская пловчиха Анастасия Сорокина числилась в списке под именем Энас Соркине.
Турнир проходит с 5 по 15 июля в Алжире.
Источник: https://tass.ru/sport/18209877
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