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Сегодня, 17:10

Всероссийская федерация плавания расследует появление россиянки Сорокиной в заявке сборной Сирии

Алина Савинова
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Всероссийская федерация плавания (ВФП) проводит расследование относительно попадания россиянки Анастасии Сорокиной в заявку команды Сирии на Панарабские игры.

«Пока у нас недостаточно информации, федерация начала разбирательство», — приводит ТАСС слова представителя ВФП.

5 июля стало известно, что семь российских спортсменок с измененными именами были заявлены за Сирию на Панарабских играх. Российская пловчиха Анастасия Сорокина числилась в списке под именем Энас Соркине.

Турнир проходит с 5 по 15 июля в Алжире.

Источник: https://tass.ru/sport/18209877
плавание
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