"Всем мира и любви!" Горячее фото от Юлии Ефимовой

Российская пловчиха Юлия Ефимова в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней спортсменка запечатлена в красном купальнике на пляже.
- Всем мира и люблю! - такой подписью сопровождается фото.
Пользователи оценили фотографию:
- Классная какая, - написал _gurusman_
- Прекрасная какая, - такой комментарий оставил dmitrrocycl.
- Эталон! - написала tveryakovvalya.
Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.
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