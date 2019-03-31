"Всем мира и любви!" Горячее фото от Юлии Ефимовой

Российская пловчиха Юлия Ефимова в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней спортсменка запечатлена в красном купальнике на пляже.

- Всем мира и люблю! - такой подписью сопровождается фото.

Пользователи оценили фотографию:

- Классная какая, - написал _gurusman_

- Прекрасная какая, - такой комментарий оставил dmitrrocycl.

- Эталон! - написала tveryakovvalya.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.

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