Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова после переноса Олимпиады-2020 рассчитывает на другие старты в этом году.

— В Лос-Анджелесе все спортивные объекты закрыты, — цитирует RT Ефимову. — Пока можно посещать пляжи, но непонятно, как долго это продлится. Сейчас можно заниматься бегом, плавать в океане. Кроме того, есть домашние упражнения: отжимания, скручивания на пресс. Обидно, что уже набрала хорошую форму. Будет жаль её потерять. Несмотря на перенос Олимпийских игр, надеюсь, что в этом году будут и другие старты. В частности, чемпионат Европы планируется провести в августе. Морально тяжело поддерживать форму без соревнований

Во вторник 24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

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страницы «Держать всех в напряжении еще хуже». Ефимова — о переносе Олимпиады-2020 в Токио 13:19 Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова отметила, что перенос Олимпиады-2020 предпочтительнее риска из-за пандемии коронавируса. — На данный момент это оптимальный выход из ситуации, — цитирует RT Ефимову. — Непонятно, что будет происходить в ближайшие два-три месяца. Держать всех в напряжении еще хуже. Я сама была в такой ситуации четыре года назад. Конечно, это тяжело для возрастных спортсменов, но это лучше, чем рисковать своим здоровьем или находиться в подвешенном состоянии. Во вторник 24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года. Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет. Копировать

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«Держать всех в напряжении еще хуже». Ефимова — о переносе Олимпиады-2020 в Токио

13:19